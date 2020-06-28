مصر | الداخلية تنفي وجود تجمعات أمام لجنة للثانوية العامة بالمعادي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الداخلية تنفي وجود تجمعات أمام لجنة للثانوية العامة بالمعادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى مركز الإعلام الأمنى لوزارة الداخلية، صحة ما تداوله أحد المواقع الإخبارية بشأن وجود تجمعات أمام إحدى لجان إمتحانات الثانوية العامة بمنطقة المعادى بالقاهرة.

وجاء ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة الإنترنت.

ضبط طالبين جامعيين بتهمة الترويج لتسريب امتحانات الثانوية العامة

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخصين لقيامهما بالترويج لتسريب امتحانات الثانوية العامة عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي.

ورصدت المتابعة تداول بعض المواقع الإلكترونية، خبر يتضمن إطلاق "هاشتاج" بعنوان (شاومينج بيغشش ثانوية عامة) عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وتوجيه رسائل لطلاب الثانوية العامة تتضمن تسريب الامتحانات وأجوبتها قبل موعد بدءها بحوالي (5 ساعات).

وتمكنت الأجهزة الأمنية من خلال الفحص الفني وجمع المعلومات من تحديد القائمين على ذلك النشاط وهم (طالبين جامعيين مقيمان بالبحيرة والغربية).

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وجاء ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة الإنترنت.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص بالبحيرة لإدارة "مجموعات" على مواقع التواصل الإجتماعى يقوم من خلالها بنشر صور أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة.

فقد رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام مجموعة مسماه ( الإمتحان على الواتس آب ) عبر تطبيق المحادثات "واتس آب" بنشر أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة لمادة اللغة العربية أثناء إنعقاد اللجان.

أسفرت الجهود من خلال الفحص الفنى وجمع المعلومات أن المجموعة المشار اليها تدار من خلال حساب خاص بأحد الأشخاص (طالب - مقيم بدائرة مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة). عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام)، ومديرية أمن البحيرة حيث تم إستهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته، وعثر بحوزته على الهاتف المحمول المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المجموعة المشار إليها وصور لأسئلة وإجابات إمتحان اللغة العربية، وبإستكمال الفحص تبين إدارته للمجموعة المسماه ( شاومينج بيغشش ثانوية عامة ) عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يقوم من خلالها بنشر صور أسئلة وإجابات إمتحان اللغة العربية.. كما تبين وجود محادثات بينه وبين آخرين تتضمن صور خاصة بالإمتحانات وأجوبتها وطلبه كروت شحن مقابل إرسال الإجابات لهم.