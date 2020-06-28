مصر | رفض دعوى وقف نقل تماثيل الكباش لميدان التحرير

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر رفض دعوى وقف نقل تماثيل الكباش لميدان التحرير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، قراار بشأن الدعوى المطالبة بوقف نقل عدد من تماثيل الكباش من معابد الكرنك لميدان التحرير لتزيينه.

وقضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، في الدعوى المقامة من المركز المصري، نيابة عن الدكتورة مونيكا حنا أستاذة علم المصريات، والنائب هيثم الحريري عضو مجلس الشعب، وطارق العوضي المحامي، برفض المطالبة بإلغاء قرارها السلبي بالامتناع عن وقف عملية نقل لعدد 4 من تماثيل الكباش الموجودة علي الطريق الرابط بين معابد الكرنك ومعبد الأقصر بغية استخدامها في تزيين ميدان التحرير بالقاهرة، نظرا لخطورة ذلك علي هذه القطع الأثرية التي لا تقدر بثمن ونظرا لأن ذلك يخل بطبيعة المعلم الأثري الذي سيتم اقتطاع هذه التماثيل منه.

كما طالبت الدعوى، بإلغاء قراري رئيس الوزراء ووزير الآثار السلبيين بالامتناع عن تنظيم مسابقة لتصميم مستنسخات للقطع المراد نقلها عوضا عن اقتطاعها من مكانها الأصلي أسوة بما تم من مسابقات لتزيين ميادين العاصمة الإدارية الجديدة.

واستندت الدعوي التي حملت رقم 15495 لسنة 74 قضائية شق عاجل إلي نصوص الدستور والقانون وكذا ميثاق فينيسيا واتفاقية اليونسكو 1970، وما زال محامو المركز المصري في انتظار تحديد جلسة في أقرب وقت ممكن لنظر الشق العاجل في هذه الدعوي، ويطالب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، السادة المسؤولين إعادة النظر في هذه المسألة ووقف كافة القرارات المتعلقة بتغيير أماكن أيا من القطع الأثرية المصرية التي لا تقدر بثمن والتي لا يجوز نقلها إلا لحمايتها مما قد يحدث من أخطار تهدد سلامتها.

وفي سياق متصل، حدد مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، مواعيد أداء اليمين القانونية للمندوبين المساعدين، دفعتي 2014 و2015، المعينين بالقرارات الجمهورية رقمي 233، ٢٣٨ لسنة 2020 وذلك على النحو التالي:

أولا: المندوبين دفعة 2014 سيحلفون اليمين القانونية يوم الأحد 5 يوليو المقبل.

ثانيا: المندوبين دفعة 2015 سيحلفون اليمين القانونية على يومين موزعين كالتالي: الاثنين 6 يوليو من رقم 1 حتى رقم 129 بالقرار الجمهوري المعين به، والثلاثاء 7 يوليو من رقم 130 حتى رقم 258 بالقرار الجمهوري المعين به.

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ضوابط الحضور

ووضع مجلس الدولة 5 ضوابط للحضور وهي:

- الحضور بالزي الرسمي.

- الحضور في تمام الساعة التاسعة صباحا لمجلس الدولة بالدقي.

- يتعين على الذين يعملون في أي جهة تحديد موقفهم منها النهائي قبل حلف اليمين.

- لا يجوز حضور أي مرافق إلا بموافقة كتابية مسبقة.

- مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية.