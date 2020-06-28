مصر | بـ750 جرام هيروين وسلاح ناري.. سقوط تاجري مخدرات في أكتوبر

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بـ750 جرام هيروين وسلاح ناري.. سقوط تاجري مخدرات في أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بـ750 جرام هيروين وسلاح ناري.. أسقط ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، اثنين من العناصر الإجرامية بمدينة 6 أكتوبر، حال استقلالهما سيارة ملاكي، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود معلومات أكدتها التحريات للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث قسم قسم شرطة ثانٍ أكتوبر عن قيام شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الإتجار بمخدر الهيروين بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، والتأكد من صحة المعلومات الواردة، أمكن ضبطهما بمأمورية برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، والمقدم مصطفي زيدان وكيل فرقة اكتوبر، حال إستقلالهما سيارة ملاكي سيارة ملك وقيادة أحدهما بدائرة القسم، وعثر بحوزتهما 750 جرام لمخدر الهيروين، فرد خرطوش، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول، ميزان حساس، وتمكنت القوات من اقيادهما إلى ديوان القسم.

وبمواجهتهما إعترفا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهاتفين المحمول للإتصال بعملائهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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وجاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.

ومن ناحية أخرى، لقي شخصان مصرعهما، حال تنقيبهما عن الآثار بقرية ميت رهينة بمركز البدرشين، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، بمصرع شخصين حال تنقيبهما عن الآثار أسفل أحد المنازل بقرية ميت رهينة بنطاق المركز.

تحريات العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة، توصلت إلى أنه حال حفر عاملين إحداهما من محافظة الفيوم والآخر من محافظة بني سويف بالحفر أسفل المنزل محل البلاغ، تنقيبا عن الآثار، لقيا مصرعهما، وتمكنت القوات من انتشال الجثتين، وألقت قوة أمنية برئاسة النقيب أحمد فايز والنقيب محمد جمال معاوني مباحث المركز من القبض على صاحب المنزل، وإقتياده إلى ديوان المركز.

وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.