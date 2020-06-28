مصر | كوكتيل مخدرات.. ضبط عناصر إجرامية لتصنيع المخدرات بالسلام

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر كوكتيل مخدرات.. ضبط عناصر إجرامية لتصنيع المخدرات بالسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، من ضبط إثنين من العناصر الإجرامية، لتصنيع كميات كبيرة من مخدر الحشيش والأقراص المخدرة، بمدينة السلام، بقصد الترويج والإتجار.

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثانٍ قيام (عاطلان - مقيمان بدائرة القسم) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تصنيع المواد المخدرة (حشيش - أقراص مخدرة " ترامادول " ) بقصد الاتجار بها متخذان من الشقة سكن أحدهما مكانًا لممارسة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما حال تواجدهما داخل شقة سكن أحدهما، وعُثر بداخلها على (8 قطع من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى 800 جرام - جوال بلاستيكي " كبير الحجم " يحوي خليط من مادة بيضاء اللون "تُستخدم فى تصنيع عقار الترامادول المخدر " - 3 أكياس صغيرة الحجم تحتوى على كمية من مادة البودر المخدر - برميل أزرق اللون يحتوى مادة كاوية - مبلغ مالى - أدوات التصنيع)، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات لتصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار، وأقرا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة.

وجاء ذلك، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات تصنيعها وترويجها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

بحوزته أقراص وحشيش.. حبس ديلر بولاق الدكرور وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي

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بحوزته أقراص وحشيش..بتلك المضبوطات..سقط ديلر بولاق الدكرور، في قبضة رجال المباحث، لاتجاره في المواد المخدرة، وضبط بحوزته ٤٠ قطعة حشيش، وأقراص مخدرة، ومبالغ مالية مقابل الاتجار، وهاتف محمول، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبسه، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.

بداية الواقعة، ألقى ضابط مباحث قسم بولاق الدكرور، القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة و٤٠ قطعة حشيش، اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه والاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة القسم.

عقب إعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته أقراص مخدرة وحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق متصل، بحوزتهما ٢ كيلو من مخدر الشادو..بهذه المضبوطات سقط عاطلان"لديهما معلومات مسجلة"، بمركز أوسيم، في قبضة رجال المباحث، وبتتضيق الخناق عليهما اعترفا باتجارهما في المخدرات، وضبط بحوزتهما فرد خرطوش وصاعق كهربائي، بقصد الدفاع عن أنفسهما، فأمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبسهما ٤ أيام على ذمة التحقيقات.