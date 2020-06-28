مصر | بـ"مخدرات وأسلحة نارية".. سقوط عصابة مخدر الموت في أوسيم

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بـ"مخدرات وأسلحة نارية".. سقوط عصابة مخدر الموت في أوسيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة، في ضبط 3 عناصر إجرامية، داخل قطعة أرض زراعية بمركز أوسيم شمال المحافظة، وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الشادو بقصد الاتجار وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد تلقى إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود معلومات أكدتها التحريات للرائد محمد مجدي رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، بمشاركة قطاع الأمن العام عن قيام 3 عاطلين، لإثنين منهم معلومات جنائية، مُقيمين بقرية بدائرة مركز شرطة أوسيم، بالاتجار في المواد المخدرة بخاصة مخدر "الشادو" متخذين من أرض زراعية كائنه بدائرة مركز شرطة أوسيم مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي وحيازتهم أسلحة نارية وذخائر لحماية نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، وضبطهم حال تواجدهم بدائرة المركز وبحوزتهم 4 قطع سلاح ناري "رشاش، بندقية آلية، بندقية خرطوش، فرد خرطوش، 73 طلقة مختلفة الأعيرة، 500 جم من مخدر الشادو، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول، وتمكنت القوات من اقتيادهم إلى ديوان المركز.

وبمواجهتهم اعترفوا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري لحماية نشاطهم الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية مُتجرى المواد المخدرة ومُحرزي الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

ومن ناحية أخرى، لقيت طفلة مصرعها، اليوم الخميس، إثر دهسها أسفل عجلات سيارة، بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة كان قد تلقى إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث سير ووجود متوفاة بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

بدوره دفع مدير المرور بالخدمات الأمنية، وبالفحص والمعاينة وسماع اقوال شهود العيان تبين أن سائق سيارة تابعة لشركة منتجات غذائية صدم طفلة "حبيبة.أ." مما أسفر عن مصرعها متأثرة بإصابتها.

وجري نقل الجثة إلى المشرحة بواسطة سيارة الإسعاف، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.