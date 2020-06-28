مصر | بـ"سلاح ناري".. تثبيت مدرس وتهديده لتشدده في المراقبة بسوهاج

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بـ"سلاح ناري".. تثبيت مدرس وتهديده لتشدده في المراقبة بسوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن سوهاج، من ضبط شخصين لتهديدهما لمدرس بسلاح ناري، لتشدده في المراقبة على الامتحانات داخل لجنة للثانوية العامة.

وتبلغ لمركز شرطة نجع حمادي بمديرية أمن قنا من مدرس "منتدب لمراقبة امتحانات الثانوية العامة بإحدى اللجان بدائرة المركز"، بأنه أثناء عودته لمحل إقامته عقب امتحان مادة اللغة الإنجليزية وبرفقته عدد من المدرسين مستقلين "سيارة ميكروباص" بالطريق الزراعي بدائرة مركز شرطة دار السلام، شاهد مجموعة من الأشخاص على جانب الطريق بحوزة أحدهم سلاح ناري "طبنجة" وقام بالإشارة إليه ملوحًا بالتهديد، وعلل ذلك لجديته في ممارسة عمله أثناء المراقبة على الامتحانات.

وتوصلت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج بالاشتراك مع قطاع الأمن العام إلى أن مرتكبي الواقعة (شخصين – مقيمين بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج)، كما أشارت التحريات إلى أن نجل شقيقة أحدهما "طالب بالمرحلة الثانوية" يؤدي الامتحانات باللجنة المشار إليها وأبلغه بتشديد المراقبة عليهم من قِبل المبلغ، وقيامه باصطحاب المتهم الآخر وملاحقة السيارة التي يستقلها المبلغ وباقي المدرسين ومحاولة استيقافه وتهديده.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة "طبنجة محدث صوت" وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأقر أحدهما بملكيته للسلاح المضبوط.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخصين لقيامهما بالترويج لتسريب امتحانات الثانوية العامة عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي.

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ورصدت المتابعة تداول بعض المواقع الإلكترونية، خبر يتضمن إطلاق "هاشتاج" بعنوان (شاومينج بيغشش ثانوية عامة) عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وتوجيه رسائل لطلاب الثانوية العامة تتضمن تسريب الامتحانات وأجوبتها قبل موعد بدءها بحوالي (5 ساعات).

وتمكنت الأجهزة الأمنية من خلال الفحص الفني وجمع المعلومات من تحديد القائمين على ذلك النشاط وهم (طالبين جامعيين مقيمان بالبحيرة والغربية).

وجاء ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة الإنترنت.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق منفصل، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الحيزة، من ضبط شخصين لإستيلائهم على السيارات بالهرم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بمشاركة قطاع الأمن العام، قيام شخصين مالك معرض تأجير سيارات، ومحاسب، له معلومات مسجلة، ومقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام؛ بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى الإستيلاء على السيارات.