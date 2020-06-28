أخبار مصر | الأوقاف: رواد المساجد يظهرون وعيًا غير مسبوق لليوم الثاني

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الأوقاف: رواد المساجد يظهرون وعيًا غير مسبوق لليوم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الأوقاف إنه في إطار متابعتها لقرار فتح المساجد بعد تعليق استمر أكثر من ثلاثة أشهر على مستوى الجمهورية، أظهر المصريون في اليوم الثاني وعيًا كبيرًا ورواد المساجد أثبتوا أنهم على وعي كامل بطبيعة المرحلة والخطر الذي نواجهه جميعًا، والتزموا بالضوابط والاجراءات التي حددتها وزارة الأوقاف، والتي من أهمها: الوضوء في المنزل، وإحضار السجادة الخاصة، وارتداء الكمامات، والتباعد والمسافات الآمنة، وعدم المصافحة، والانصراف بسهولة وسلاسة بعد الصلاة.

وأكد الوزارة أنها تثق في وعي وثقافة رواد المساجد، وأن هذا الوعي سيكون ثقافة الشعب المصري في كل الأماكن بإذن الله تعالى، وأنها مستمرة في عمليات التعقيم والنظافة على مدار الساعة عقب الصلوات لجميع المساجد على مستوى الجمهورية.

حددت وزارة الأوقاف أن خطبة الجمعة القادمة من مسجد السلطان حسن بالقاهرة، وبذات الضوابط التي تمت بها صلاة الجمعة في الأسابيع الماضية، وقاصرة على مسجد السلطان حسن فقط، وتصلى الجمعة القادمة ظهرا بالمنازل أو الرحال حيث كان الإنسان.

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وأكدت الوزارة أنه في حال استمرار المصلين على روح الانضباط والالتزام بالضوابط الإجرائية والاحترازية، سيتم عرض الأمر على لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء الموقر للنظر في رفع تعليق صلاة الجمعة في الوقت الذي تراه اللجنة مناسبا.

وناشدت كل العاملين بالأوقاف وكل المصلين الالتزام الجاد والتام بجميع الضوابط الإجرائية والوقائية التي حددتها الوزارة حتى نتمكن من رفع تقرير إيجابي إلي لجنة إدارة أزمة كورونا بهذا الشأن، سائلين الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

طالبت وزارة الأوقاف، جميع المصلين عدم استخدام المكتبات الموجودة بالمساجد أو جمع المصاحف، مشددة على رواد المساجد مراعاة ذلك حرصًا منا على سلامتهم، وعدم تعرضهم للعدوى بفيروس كورونا أو نقلها لغيرهم.

وأكدت وزارة الأوقاف، أنه بعد 3 أشهر من وقف الصلاة بالمساجد، أثبت رواد المساجد أنهم على وعي كامل بطبيعة المرحلة واستجابتهم للتعليمات والإجراءات التي أعلنتها الوزارة، وشددت على عدم فتح دور المناسبات نهائيًّا وعدم السماح بدخول الجنائز أو صلاة الجنازة، أو عقد القران أو أي مناسبات اجتماعية.