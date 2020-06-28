أخبار مصر | سفير كازاخستان يشيد بالتعاون مع مصر في عهد السيسي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر سفير كازاخستان يشيد بالتعاون مع مصر في عهد السيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشاد أرمان إيساغالييف، سفير جمهورية كازاخستان لدى مصر، بعلاقات التعاون بين البلدين، واصفًا إياها بـ"الاستراتجية القائمة على أسس راسخة تضع مستقبل الأجيال المقبلة ضمن أوليات القيادة في الدولتين".
وأكد أن مصر تعتبر واحدة من أبرز شركاء كازاخستان في العالمين العربي والإسلامي، حيث ساهمت العلاقات المتميزة والتفاهم السياسي الكامل بين رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف، ونظيره عبدالفتاح السيسي، في تحقيق التنمية الديناميكية للشراكة الثنائية بين البلدين.
وأوضح على هامش الذكرى الثمانين لميلاد الرئيس الأول لكازاخستان، نورسلطان نزاربايف، التي تصادف يوم 6 يوليو، أن إنجازات نورسلطان نزاربايف، الذى قام بإحياء جمهورية كازاخستان على أنقاض الاتحاد السوفيتي السابق يصعب وصفها بالكلمات، فهو مهندس نموذج الدولة الحديثة في كازاخستان، حيث حققت البلاد تحت قيادته نجاحًا كبيرًا في الاقتصاد العالمي لم تنجح دولة أخرى بالعالم فى تحقيقه.
وكان برنامج نزاربايف الأول هو استراتيجية "كازاخستان 2030"، التي كان هدفها دخول كازاخستان ضمن قائمة أكثر 50 دولة متقدمة فى العالم.
وقال أرمان إيساغالييف: "نجحت كازاخستان فى تحقيق هذا الهدف بامتياز خلال 12 عامًا، مما منحها لقب دولة قوية وناجحة عن استحقاق"، مضيفًا أنه خلال هذا الوقت تضاعف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 18 مرة، وتضاعف دخل السكان 9 مرات، وانخفض مستوى الفقر 10 مرات.