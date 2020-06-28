أخبار مصر | التضامن تضع قواعد عودة الموظفين للعمل بعد رفع الحظر

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر التضامن تضع قواعد عودة الموظفين للعمل بعد رفع الحظر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت نيفين القباج وزير التضامن الإجتماعي، عن قواعد عودة الموظفين للعمل بدوان عام الوزارة وذلك في إطار توجه الحكومة نحو التخفيف التدريجي للإجراءات الإحترازية المتخذة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.
وأكدت القباج، عودة العمل بديوان عام الوزارة بكامل طاقتها الوظيفية اعتبارًا من صباح اليوم الأحد، مع الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية المقررة.
وقد استثنت القباج في قرارها من العودة للعمل الموظفة الحامل والمصابون بأمراض مزمنة منها الكبد والأورام والكلى والامراض التنفسيه الحادة، وذلك بعد تقديم تقرير معتمد بحالته الصحية من مستشفى التأمين الصحي، كما يمنح الموظفين الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد أجازة مرضية إستثنائية بحد أدني أربعة عشر يومًا من تاريخ الإبلاغ بالإصابة ويمكن مدها لحين إتمام الشفاء وفقًا للحالة الصحية لكل مصاب مع تقديم ما يفيد إصابته.
وأشارت إلي منح إجازة إستثنائية للموظف المخالط لمصاب بفيروس كورونا المستجد بعد تقديم ما يفيد إصابة من خالطه بالفيروس.
كما أكدت القباج على ضرورة مراعاة الإلتزام التام بالإجراءات الإحترازية من ارتداء الكمامات وعدم التجمع ومراعاة التباعد الإجتماعي ونظافة الأيدي بإستمرار بالماء والصابون وتعقيم الأماكن المعرضة لتجميع الفيروس، وقد قامت الوزارة بتوفير الكمامات والمطهرات لهذا الغرض.
قرارات الحكومة
وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بالإجراءات التي بدأت العمل بأحكامها اعتبارًا من أمس السبت الموافق 27 يونيو 2020، لحين إشعار آخر، مع خضوع جميع الإجراءات الواردة فيه للمتابعة لتقدير الموقف.
ونص القرار في مادته الأولى على إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق.
ثم جاءت المادة الثانية حول دور العبادة، فنصت على أن تستقبل دور العبادة المُصلين لأداء الشعائر الدينية، عدا صلاة الجمعة بالنسبة للمسلمين، والصلوات الرئيسية الجماعية التي تحددها السلطات الدينية بالنسبة لغير المسلمين.
وحددت ضوابط عودة دور العبادة، وهي الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السُلطات المُختصة، والالتزام بالخطة التدريجية لأداء الصلوات، التي تضعها وزارة الأوقاف والسُلطات الدينية القائمة على دور العبادة، بحسب الأحوال، وغلق دورات المياه الملحقة ودور المناسبات بدور العبادة.
أما المادة الثالثة فقد نصت على السماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، وحددت المادة الضوابط التي ستنظم عمل تلك المنشآت.
وشملت الضوابط المقررة أن تكون ساعات استقبال الجمهور وتحديدًا جلوسهم، من الساعة 6 صباحًا، حتى 10 مساء، والالتزام بكافة الضوابط والتدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة، وكذلك ألا تزيد نسبة الإشغال عن 25% من الطاقة الاستيعابية، وعدم تقديم النارجيلة "الشيشة"، بالإضافة إلى إقتصار العمل بتلك المحال والمنشآت خارج الساعات المقررة لاستقبال الجمهور على تقديم خدمة (التيك أواي) دون الجلوس، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.