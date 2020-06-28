أخبار مصر | غدا.. التضامن توقع برتوكولات تعاون مع الجمعيات الأهلية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر غدا.. التضامن توقع برتوكولات تعاون مع الجمعيات الأهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد نيفين القباج وزير التضامن الإجتماعي، غدا الاثنين، مراسم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع بعض الجمعيات الأهلية وبرنامج فرصة الذي يعد أحد برامج الحماية الاجتماعية لوزارة التضامن الإجتماعي ويستهدف فرصة مستفيدي برنامج تكافل وكرامة لتحسين الأوضاع الإجتماعي والاقتصادية للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل.

وتهدف هذه البروتوكولات إلى تنفيذ برامج تدريبية لرفع كفاءة الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل في مجال التمكين الإقتصادي، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لائقة للشباب والفئات المستهدفة من مستفيدي تكافل وكرامة.

هذا وأطلقت وزراة التضامن الإجتماعي برنامج "فرصة" حيث أنه المحرك الأساسي لتوسعة شبكات الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الاكثر احتياجا والغير القادرة على العمل لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير الوظائف اللائقة المناسبة لهم، ومن هذا المنطلق سوف يكمل برامج التحويلات النقدية المشروطة، فضلا عن برامج المساعدة الاجتماعية والتأمينات الاجتماعية الأخرى.

ويهدف البرنامج إلى إحداث زيادة ملحوظة فى دخل الاسر المستهدفة، من خلال التمكين الاقتصادي وذلك لمستقبل أفضل مشمول بكرامة العمل في وظيفة بدلا من الاعتماد على المساعدات الاجتماعية.

ويستهدف البرنامج ( الأسرة - الشباب)، القادرين على العمل من الفئة العمرية ( 15- 55) من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة أو معاش الضمان الاجتماعى، أو القادرين على العمل فى الفئة العمرية ( 15 - 55) الذين تم رفضهم من برنامج تكافل وكرامة.

ونستعرض كافة التفاصيل للإشتراك بالبرنامج والحصول علي خدماته:-

من "الجمعيات الأهلية"

‌- كشف الحساب الختامي للجمعية عن اخر عاميين.

- السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الادارة. ‌

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- هيكل مجلس الادارة ولائحة النظام الأساسي للجمعية.

- سابقة الخبرة في عمل مشابه (صفحة واحدة).

- صورة الترخيص النهائي لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر من هيئة الرقابة المالية وحجم محفظة التمويل للجمعية للعام السابق ورصيد القروض المصدرة ( عدد وقيمة).

كما يتعين أن يتضمن المقترح ما يلي:

- رصد للمشكلة المجتمعية والحلول المقترحة.

- النتائج الأساسية التي سوف تتحقق من جراء تنفيذ المشاريع المقترحة.

- تقديم نظرة عامة عن النتائج التي تخطط المؤسسة إنجازها لكل محور من محاور الخدمات المتضمنة في المقترح باستخدام الجدول المرفق

ويهدف البرنامج إلي توفير 30،000 فرصة عمل في ثماني محافظات في الصعيد والوجه القبلي، وتوفير 50،000 ألف قرض مُيسر لتوليد فرص عمل للمرأة المُعيلة بالشراكة مع بنك ناصر وبتمويل 250 مليون جنيه من تحيا مصر، وتدبير 10 آلاف فرصة عمل في المناطق الصناعية بالتنسيق مع جمعيات المستثمرين.

كما يهدف إلي تطوير قدرات 20،000 من الشباب في التلمذة المهنية والمهارات الحرفية والتجارية، وتجهيز 1000 وحدة اجتماعية و150 لجنة زكاة ببنك ناصر للعمل كشباك خدمة واحد لأستقبال طلبات تدريب وتشغيل.

هذا ويهدف إلي تطوير القدرات المؤسسية والبشرية للوزارة على المستوى المركزي والمحلي لإدارة برامج الإقراض والتمكين الاقتصادي وتنسيق جهود الشركاء.