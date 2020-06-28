أخبار مصر | لمكافحة كورونا.. "تحيا مصر" يوفر 39 ألف كمامة طبية و1800 بدلة عزل

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر لمكافحة كورونا.. "تحيا مصر" يوفر 39 ألف كمامة طبية و1800 بدلة عزل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سلم صندوق تحيا مصر اليوم، الأحد، أقسام العزل بمستشفيات الأزهر التخصصي بمحافظة القاهرة، والصدر ببني مزار في محافظة المنيا، وحميات أسوان المستلزمات الطبية والمطهرات لدعم وحماية الفرق الطبية بها.

وتضمنت المستلزمات 11200 كمامة جراحية، و1100 كمامة kn95، و600 بدلة عزل، و345 لتر مطهرات، و11200 زوج من القفازات الطبية وذلك لدعم الفرق الطبية بمستشفى الأزهر التخصصي، كما تم توفير 22400 كمامة جراحية، و1750 كمامة kn95،و1200 بدلة عزل واقية، 495 لتر من المطهرات، و 5000 زوج من القفازات الواقية لمستشفى حميات أسوان، وكذلك توفير 2500 كمامة جراحية، و 350 كمامة kn95 ،و45 لتر مطهرات، و5000 زوج من القفازات الطبية لصالح مستشفى حميات بنى مزار بمحافظة المنيا.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ المرحلة الرابعة من مبادرة نتشارك هنعدى الأزمة التي أطلقها الصندوق الأسبوع الماضي لمساندة أجهزة الدولة فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ومن جانبه قال تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر إن المرحلة الرابعة من المبادرة تتضمن كبداية توفير المستلزمات الطبية لمستشفيات العزل والحميات في 8 محافظات وهي: مستشفى الأحرار التعليمي بالشرقية، والقصر العيني والأزهر التخصصي والشيخ زايد والعجوزة النموذجى وزفتى العام وحميات أسوان وصدر أسيوط وسوهاج العام و الصدر ببني مزار بالمنيا.

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وأضاف أنه يوم الخميس الماضي، تم توفير المستلزمات الطبية لأقسام العزل في مستشفيات الشيخ زايد آل نهيان بمنشاة ناصر، وزفتى العام، والعجوزة النموذجى وذلك بواقع 42400 كمامة جراحية، و6500 كمامة kn95 و2000 بدلة عزل وافية و 600 لتر من المطهرات.

وأوضح عبد الفتاح أن المرحلة الرابعة ستشمل توفير المستلزمات الطبية لأقسام العزل لأكبر عدد من المستشفيات لافتا إلى أنه من المستهدف توزيع 40 جهاز تنفس صناعي، 300 ألف كمامة جراحية، و نحو نصف مليون كمامة N95 وkn95 و16 ألف بدلة عزل، و10 آلاف لتر مطهرات بالأضافة إلى 300 ألف علبة قفازات طبية "15 مليون زوج من القفازات".

الجدير بالذكر أن المبادرة مكونة من محورى عمل وهما دعم القطاع الطبي، ودعم الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)

وعلى مستوى دعم الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة فقد استطاعت المبادرة عبر مراحلها الأربع توصيل نحو 6600 طن من المواد الغذائية و170 طنًا من اللحوم و150 طنًا من الدواجن و160 طنًا من الخضراوات، إلى جانب 300000 قطعة حلوى لأكثر من نصف مليون أسرة، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسات المجتمع المدني.