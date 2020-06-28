أخبار مصر | أعراض قاتلة وانتشار سريع.. 4 فيروسات تهدد العالم في 2020

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر أعراض قاتلة وانتشار سريع.. 4 فيروسات تهدد العالم في 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشرت منذ بداية عام 2020، العديد من الفيروسات في مختلف أنحاء العالم، منها ما يشكل خطورة كبيرة على حياة الإنسان، وفي المقدمة (كورونا المُستجد) كوفيد 19.

وترصد "الخليج 365" في السطور التالية، أبرز الفيروسات التي انتشرت في 2020:

فيروس كورونا:

بدأ كورونا في أواخر العام الماضي بمدينة ووهان الصينية، ثم انتشر في أنحاء العالم، حيث صنفته منظمة الصحة العالمية وباءً عالميًا.

ويعتبر كورونا من الفيروسات التنفسية، حيث يؤدي إلى أضرار خطيرة في الجهاز التنفسي، خاصة لدى أصحاب الأمراض المزمنة، بسبب ضعف جهاز المناعة وعدم قدرتهم على مقاومة المرض.

وينتقل كورونا عن طريق القطيرات الصغيرة التي يفرزها الشخص المصاب من أنفه أو فمه عند السعال أو العطس أو التكلُم، لذلك من المهم الحفاظ على مسافة متر واحد على الأقل من الآخرين، وعدم ملامسة العين والفم وارتداء الكمامات وغسل اليدين بالماء والصابون باستمرار.

فيروس زيكا:

اكُتشف لأول لدى القرود في أوغند عام 1947، من ثم لدى الإنسا عام 1952 بالبلد نفسها وفي جمهورية تنزانيا، ثم تفشى في أفريقيا والأمريكتين وآسيا والمحيط الهادي.

وتتراوح فترة حضانة فيروس زيكا بين 3 إلى 14 يومًا، ولا يظهر على معظم المصابين أي أعراض، بل عادة تكون أعراضه خفيفة وتشمل الإصابة بالحمى والطفح الجلدي والتهاب الملتحمة وآلام العضلات والمفاصل والشعور بالتوعك والصداع.

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وتسبب عدوى فيروس زيكا لدى الحامل في إصابة الجنين الناشئ والمولود بصغر الرأس وغيره من التشوهات الخلقية، إلى جانب مضاعفات أخرى أثناء الحمل، من قبيل فقدان الجنين وحالات الإجهاض والولادة المبتسرة.

وتحدث عدوى فيروس زيكا بواسطة لدغ حشرات البعوض الحاملة لعدوى المرض للشخص، وأيضًا ينتقل من الأم إلى الجنين أثناء الحمل، وبواسطة الجماع، وعمليات نقل الدم ومنتجاته، وعمليات زرع الأعضاء.

فيروس يارا:

يعتبر أحد الفيروسات الجديدة التي اكتشفها العلماء مؤخرًا في البرازيل، ويتكون من جينات غير معروفة، حيث اكتشفوا أن أكثر من 90 % من جينات الفيروس لم يتم العثور عليها من قبل.

وكان هذا الفيروس "الغامض" الذي تم جمعه من الأميبا في بحيرة اصطناعية في البرازيل، أصغر بكثير من الفيروسات المعروفة عادة بالأميبا.

فيروس إبيتشاين بار:

يُعرف فيروس إبشتاين بار، باسم فيروس الهربس البشري 4، هو عضو في عائلة فيروس هربس، التي تُعد من أكثر الفيروسات البشرية شيوعًا.

ويصاب معظم الناس بفيروس في مرحلة ما من حياتهم، وينتقل بشكل شائع من خلال سوائل الجسم، لا سيما اللعاب.

وتشمل أعراض تلك العدوى، الشعور بالمرض والتعب والإعياء، الحمى، التهاب الحلق، تضخم الغدد الليمفاوية في الرقبة، تضخم الطحال، تورم الكبد، وطفح جلدي.