أخبار مصر | من "مصر" لـ"أمريكا".. مستشفيات عزل تهزم فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر من "مصر" لـ"أمريكا".. مستشفيات عزل تهزم فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في ظل تداعيات فيروس كوفيد 19، لجأت العديد من الدول إلى بناء المستشفيات الخاصة بعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد، لكي تتمكن من مجابهة خطر انتشاره.

وترصد "الخليج 365"، أبرز الدول التي أسست مستشفيات لعلاج كورونا:

مصر:

وتأتي مصر في مقدمة الدول، حيث نجحت في إنشاء أضخم مستشفيات عزل لمرضي فيروس كورونا بأرض المعارض، وجاء ذلك وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المرضي وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وتحتوي المستشفيات علي 4 آلاف سرير موزعة على 4 قاعات للعزل بطاقة 750 سريرا للقاعة الواحدة.

وتنقسم المستشفيات الي 3 مستشفيات ميدانية ومستشفيان للعزل بطاقة 1000 سرير إقامة، منها 40 سريرا للرعاية المركزة مزودة بـ24 جهاز تنفس صناعي.

وتتكون المستشفيات الميدانية من 17 "خيمة" جرى تصنيعها من قماش معالج كميائيا بأحدث التقنيات العلمية المقاومة لنمو البكتيريا والفطريات،بجانب 200 سرير إقامة، منها 11 سرير عناية مركزة ومزودة بغرفة عمليات بطاقة 16 عملية في اليوم.

وتضم المستشفيات ثلاث غرف عمليات وثلاث وحدات أشعة وثلاث معامل تحاليل طبية، وقد تم تجهيز المستشفى الميداني بالإضافة لمستشفيين للعزل، في مدة لم تتجاوز 15 يوما، بخبرات وإمكانيات مصرية 100%.

وتشمل منطقة مجمع المستشفيات 50 عربة إسعاف وطائرتي إخلاء جوي وعناصر التطهير الكيميائي 22 عربة و18 "تروسيكل تطهير"، إداريا مؤمنة بـ 250 أتوبيس نقل أفراد ومنطقة إعداد الوجبات الغذائي لجميع المرضى والأطقم الطبية والإدارية.

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الصين:

وتعد من أكثر البلاد تضررا وأول الدول التي أقدمت على إنشاء مستشفى ضخم في خلال 10 أيام لمواجهة فيروس كورونا، بحسب وسائل إعلام رسمية.

وتم الانتهاء من إنشاء المستشفى الخاص لعلاج مرضى الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد بمدينة ووهان في الموافق 3 فبراير الماضي، ويتضمن المستشفى الجديد نحو 1000 سرير، وتبلغ مساحته 25 ألف متر مربع.

إيطاليا:

وعلى نهج الصين أقدمت إيطاليا على بناء وحدة عناية مركزة جديدة مخصصة لعلاج مرضى فيروس كورونا في وقت قياسي خلال 8 أيام في مستشفى سان رافاييل بميلانو، وقد تم بناؤها بفضل التبرعات من خلال حملة لجمع الأموال على موقع gofundme.com.

أمريكا اللاتينية:

ونشرت قناة فرانس 24 مقطع فيديو للسلفادور تبني أكبر مستشفى لعلاج مرضى كورونا في أمريكا اللاتينية، وجاء ذلك بعد فرض رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة حظر التجول الكامل لمدة 30 يوما لمنع انتشار الفيروس في البلاد.

الولايات المتحدة الأمريكية:

وبعد تزايد الإعداد المصابين بفيروس كورونا في أمريكا لا سيما في 3 ولايات، وهم نيويورك ونيو جيرسي وكونيكتيكيت، أعلن حاكم نيويورك، موافقة ترامب على إقامة أربع مستشفيات مؤقتة، وذلك وذلك لمجابهة خطر الفيروس.