أخبار مصر | وزير النقل يوجه بتفعيل بند تصميم واستغلال وصيانة خطوط وأصول السكك الحديدية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير النقل يوجه بتفعيل بند تصميم واستغلال وصيانة خطوط وأصول السكك الحديدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ووجه وزير النقل والمواصلات، المهندس كامل الوزير، قيادات شركة أم أو تي للاستثمار والتنمية ش.م.م إحدى الشركات التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بضرورة تفعيل البند الوارد في النظام الأساسي للشركة والخاص بتصميم وتشغيل واستغلال وصيانة خطوط وأصول هيئة السكك الحديدية وكذلك تشغيل واستغلال وحدات النقل المتحركة بالداخل والخارج خاصة وأنه يمكن الاستفادة من تفعيل هذا البند في تصميم وتشغيل واستغلال وصيانة خطوط سكك حديدية مثل خط الغردقة سفاجا الأقصر وكذلك الاستفاده منه في نقل البضائع عبر السكك الحديدية بما يؤدي إلى زيادة إيرادات الشركة وبالتالي زيادة هيئة السكك الحديدية بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب.

وجاء ذلك خلال ترأس وزير النقل أعمال الجمعية العامة العادية رقم(1) لسنة 2020 المنعقدة بتاريخ 20200628 لشركة أم أو تي للاستثمار والتنمية ش.م.م إحدى الشركات التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وأوضح الوزير، أنه تم خلال الاجتماع التصديق على تقرير مجلس ادارة الشركة عن العام المنتهي 2019 وعلى قائمة المركز المالى وتقريرى مراقب الحسابات والجهاز المركزى للمحاسبات حيث حققت الشركة 301 مليون جنيه أرباح عن عام 2019 مقارنة بما تم تحقيقه عام 2018 بواقع 236 مليون جنيه، كما بلغت إيرادات الشركة عن عام2019 مبلغ 600 مليون جنية مقارنة بمبلغ 526 مليون جنيه عن العام 2018.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع عدد من المشروعات المنفذة من الشركة للعام 2019 وبعض المشروعات المقترحة للعام 2020، حيث قامت الشركة خلال عام 2019 توقيع عدد 11 عقد تطوير عقاري بقيمة 1.1 مليار جنيه إيرادات كحد أدنى مضمون للشركة وكذا توقيع عقود إيجارية بقيمة 1.5 مليار جنيه كما تم استعراض بعض المشروعات الاستثمارية المستقبلية بالشركة المتوقع تنفيذها خلال عام 2020 بتكلفة إجمالية تصل إلى 6 مليار جنيه ومنها (مشروع تطوير مثلث بشتيل من خلال إنشاء مجمع سكنى استثماري وإنشاء محطة قطارات الصعيد بتكلفة تقديرية 4.2 مليار جنيه ومشروع محطة حافلات العاصمة الإدارية على مسطح يصل الى 105 فدان بقيمة تقديرية 1.2 مليارجنيه ومشروع تطوير سور وبوابات نادى السكة الحديد وإنشاء مول النصر بوليفارد بتكلفة إنشائية تقديرية 85 مليون جنيه) ووجه وزير النقل بسرعة الانتهاء من هذه المشروعات.