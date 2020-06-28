أخبار مصر | اليوم.. وصول 1070 عاملا مصريا من العالقين بالكويت

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر اليوم.. وصول 1070 عاملا مصريا من العالقين بالكويت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية، أحوال العمالة المصرية في دول العمل، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، أوضح فيه أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 19 رحلة طيران تحمل على متنها 3130 راكبًا إلى مطارات 4 دول: مصر، والهند، والفلبين، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلى مصر 7 رحلات تقل 1070 عاملا من العالقين.
وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ7 سوف تصل إلى مطاري القاهرة، وسوهاج، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 7 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الأحد الموافق 28 يونيو وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، على متنها جميعا 1070 عاملا.
تطورات كورونا بمصر
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 403 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 17140 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 18658 حالة، من ضمنهم الـ 17140 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 88 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 63923 حالة من ضمنهم 17140 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2708 حالات وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وقامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".