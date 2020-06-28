أخبار مصر | اليوم.. وصول 1070 عاملا مصريا من العالقين بالكويت

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر اليوم.. وصول 1070 عاملا مصريا من العالقين بالكويت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية، أحوال العمالة المصرية في دول العمل، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، أوضح فيه أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 19 رحلة طيران تحمل على متنها 3130 راكبًا إلى مطارات 4 دول: مصر، والهند، والفلبين، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلى مصر 7 رحلات تقل 1070 عاملا من العالقين.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ7 سوف تصل إلى مطاري القاهرة، وسوهاج، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 7 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الأحد الموافق 28 يونيو وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، على متنها جميعا 1070 عاملا.