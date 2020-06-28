شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يتفقد سير العمل بمبادرة 100 مليون صحة للأمراض المزمنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأحد، أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة، بوحدة صحة الأسرة بقرية الزيتون.

وتابع المحافظ سير العمل في المبادرة الرئاسية، التي انطلقت أمس السبت، في 11 موقع ببني سويف، ضمن محافظات المرحلة الأولى، حيث يتم تنفيذ المبادرة بمراكز طب الأسرة ووحدات الرعاية الصحية بقرى كوم إدريجة وهرم ميدوم بالواسطى، وطنسا بني مالو وجزيرة ببا، شاويش وبراوة باهناسيا، ودلهانس وشنرا بالفشن، بدهل وبني حلة في سمسطا، بجانب قرية الزيتون.

رافق المحافظ خلال جولته كلا من الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، والمحاسب محمد بكري رئيس مركز ومدينة ناصر، والدكتورة شيرين حنفى مديرة إدارة الرعاية الأساسية، والدكتورة أمنية حسن مديرة الطب الوقائي بمديرية الصحة.

وشدد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية بمواقع تقديم الخدمة الطبية في مراكز المحافظة، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف متابعة وعلاج الأمراض المزمنة، وصرف الأدوية بالنسبة للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة أو المستفيدين من التأمين الصحي، مؤكدا على ضرورة توجه المرضى من ذوي الأمراض المزمنة لأقرب وحدة صحية أو مركز طب أسرة لمتابعة حالتهم الصحية وصرف العلاج اللازم لهم، مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحمايتهم من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

كما استمع المحافظ من وكيل الوزارة عن الإجراءات والاستعدادات التي قامت بها المديرية لتنفيذ المبادرة، والتي تضمنت توفير القوى البشرية اللازمة من الأطقم الطبية والإدارية اللازمة للمبادرة، وتدريب فنيي الإحصاء على إدخال البيانات، فضلاً عن تكليف الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية بتكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحى للمواطنين.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن المبادرة الرئاسية، تقدم خدماتها لمواطني المحافظة، وتأتي استكمالا للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، والتي تقدم الخدمة الطبية للمرضى أصحاب الأمراض المزمنة، بهدف تقليل نسب الوفيات الناتجة عن تلك الأمراض، وذلك من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضى بشكل آمن، وفي مكان قريب من محال إقامتهم تيسيرا عليهم من عناء التنقل والسفر ومنع التجمعات.

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