شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون الامتحان في مادة «الحديث».. ولا شكاوى من صعوبة الأسئلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الأحد، الامتحان في مادة «الحديث» للقسم العلمي، ولم ترد أي شكاوى لغرفة عمليات متابعة الامتحانات بالأزهر من صعوبة أسئلة الامتحان أو وجود أي أجزاء غامضة أو معقدة به.

فيما كشف الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عن تقرير غرفة عمليات الثانوية الأزهرية، أنه تم مرور قوافل من مشيخة الأزهر وقطاع المعاهد على نحو 100 لجنة لمتابعة لجان امتحان مادة الحديث للقسم العلمي.

وأوضح رئيس قطاع المعاهد أنه لم ترد أي شكاوى من أسئلة امتحان مادة الحديث للقسم العلمي.

وأشار رئيس قطاع المعاهد إلى أنه تم رصد 9 حالات غش، منها 7 حالات غش ورقي وحالتا غش إلكتروني في امتحان مادة البلاغة للقسم الأدبي، أمس.

وأضاف أنه تم رصد حالة شغب داخل إحدى اللجان، كما تم إنهاء ندب 9 أعضاء لجان، منهم حالتان بسبب ارتفاع درجة حرارتهم، أما الباقي بسبب عدم الالتزام، كما تم إلغاء ندب مساعد لجنة.

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019/2020، من القسم الأدبى بنين 50602 وفتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، وبإجمالي عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكل المحافظات، تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا.

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جدير بالذكر أنه تم تخصيص الأرقام 01223343001 و01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.

طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون الامتحان فى مادة "الحديث" للقسم العلمى

طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون الامتحان فى مادة "الحديث" للقسم العلمى

طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون الامتحان فى مادة "الحديث" للقسم العلمى