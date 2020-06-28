شكرا لقرائتكم خبر عن مطرانية بورسعيد: بدء صلوات القداسات بحضور 25 فردًا الإثنين المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، برئاسة الأنبا تادرس، مطران محافظة بورسعيد وضواحيها، الأحد، بدء صلوات القداسات الإلهية بجميع كنائس الإيبراشية ابتداءً من غد الإثنين، بحضور عدد ٢٥ فردًا فقط في كل كنيسة، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بناءً على قرار اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس الثاني، وبناءً على قرار الأنبا تادرس، مطران محافظة بورسعيد، بمجمع الآباء الكهنة بالإبراشية.

كما أكدت مطرانية الأقباط ببورسعيد أنه ستُعلق القداسات يومي الأحد والجمعة من كل أسبوع.

ومن جانبه، قال القس أرميا فهمي، المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، إن «كل فرد من الذين سيشاركون في القداس سيكون في (دكة)، مقعد للجلوس منفصل، بحيث لا يوجد شخصان في نفس المقعد، وذلك للحفاظ على التباعد الاجتماعي بين المصلين، وبالتالي سيكون هناك 25 فردًا في القداس فقط، وسيكون إلزاميًا على كل مصلٍ ارتداء الكمامة أثناء تواجده في القداس، وعدم التواجد في جماعات نهائيًا قبل القداس أو بعده وذلك في ساحة الكنيسة».