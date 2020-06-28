شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يهنئ السيسي بذكرى 30 يونيو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أرسل الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول ذكرى ثورة 30 يونيو.
وجاء في نص البرقية: «فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، يطيب لي أن أتقدم إليكم باسمي واسم نواب المجلس المعبرين عن شعب مصر العظيم، بخالص التهنئة القلبية وأزكاها بمناسبة حلول ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، التي ملك فيها الشعب إرادته واستظل بعلم الوطن، وحماها جيش الشعب وشرطته الوطنية».
وتابع: «ففي الثلاثين من يونيو حطم الشعب قيوده، وانجلى الليل وسطع فجر يوم جديد، عمت فيه الفرحة عموم المصريين إلا قلة ممن صموا آذانهم وضلوا سواء السبيل».
وواصل: «في الثلاثين من يونيو امتلأت الميادين بالملايين، في تصد جريء لجموح رئيس وجماعته التي أرادت استلاب الوطن والنيل من نسيجه الوطني، فلبيتم نداء الشعب وانحزتم لثورته وحميتم مصر من الفتن».
واستطرد: «إننا نعلم الجهد الذي تبذُله في مختلف المجالات وانشغالك منذ ولايتك بآمال وطموحات شعبك، وإيمانك بأن ليس لدينا وقتًا نضيعه أو جهدًا نبدده في النظر إلى الوراء، ذلك بأن أمامنا معارك شريفة تستحق الوقت كله، والجهد كله، وكانت وقفتكم من أجل مصر، فتحية لك وأنت تصنع المواقف، والله معك في كل المواقف».
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