شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يهنئ السيسي بذكرى 30 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرسل الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول ذكرى ثورة 30 يونيو.

وجاء في نص البرقية: «فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، يطيب لي أن أتقدم إليكم باسمي واسم نواب المجلس المعبرين عن شعب مصر ‏العظيم، بخالص التهنئة القلبية وأزكاها بمناسبة حلول ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو ‏المجيدة، التي ملك فيها الشعب إرادته واستظل بعلم الوطن، ‏وحماها جيش الشعب ‏وشرطته الوطنية».‏

وتابع: «ففي الثلاثين من يونيو حطم الشعب قيوده، وانجلى الليل وسطع فجر يوم ‏جديد، ‏عمت فيه الفرحة عموم المصريين إلا قلة ممن صموا آذانهم وضلوا سواء السبيل».‏

وواصل: «في الثلاثين من يونيو امتلأت الميادين بالملايين، في تصد جريء لجموح ‏رئيس ‏وجماعته التي أرادت استلاب الوطن والنيل من نسيجه الوطني، فلبيتم نداء الشعب ‏وانحزتم لثورته وحميتم مصر من الفتن».

واستطرد: «إننا نعلم الجهد الذي تبذُله في مختلف المجالات وانشغالك منذ ولايتك ‏بآمال ‏وطموحات شعبك، وإيمانك بأن ليس لدينا وقتًا نضيعه أو جهدًا نبدده في النظر ‏إلى الوراء، ذلك بأن أمامنا معارك شريفة تستحق الوقت كله، والجهد كله، وكانت وقفتكم من أجل مصر، فتحية لك وأنت تصنع المواقف، والله ‏معك ‏في كل المواقف».

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