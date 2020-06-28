شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتفقد سير العمل بمشروعي محطة تنقية المياه و«دار مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، بجولة تفقدية بمشروعي محطة تنقية المياه ودار مصر للإسكان المتوسط، يرافقه مسؤولو جهاز المدينة والمشروعين، وذلك لمتابعة سير العمل والتأكد من تنفيذ الأعمال بالجودة والكفاءة المطلوبة.

واستهل «غنيم» جولته بتفقد محطة تنقية مياه شرب القاهرة الجديدة، والتي تم تشغيل المرحلة الأولى منها بطاقة 500 ألف متر3/ اليوم، وذلك لمتابعة مراحل إنتاج المياه والمرور على (أحواض الترسيب والمرشحات والفلاتر والخزان الأرضي).

وتفقد رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، المعمل الرئيسي للمحطة، للتأكد من مدى كفاءته في إجراء الاختبارات اللازمة على المياه المنتجة طبقا للمواصفات الفنية وتوصيات وزارة الصحة والسكان، وكذا تفقد وحدة التحكم للمشروع والتي تتابع دورة المياه بداية من المأخذ الرئيسي بالمعادي وحتى المصب بالمحطة.

وتابع «غنيم»، خلال الجولة، أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من محطة المياه والتي تقوم بها شركة (الإسكندرية للإنشاءات) بطاقة 500 ألف /متر 3 /يوم، وأبدى عدة ملاحظات فيما يخص أعمال تنسيق الموقع العام خارج المحطة.

وشملت جولة رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة متابعة سير العمل بمشروع «دار مصر» المرحلة الأولى (70 عمارة) والمرحلة الثانية (365 عمارة)، حيث قام بمتابعة أعمال (اللاند سكيب) وتنسيق الموقع بالمشروع.

وذكر «غنيم» أنه تم تسليم 43 عمارة بإجمالي 1032وحدة سكنية حتى الآن من مشروع «دار مصر» الأندلس ومتبقٍ 27 عمارة بالمشروع.

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وشدد المهندس أمين غنيم، في ختام جولته، على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع وإنهاء جميع الملاحظات في أقرب وقت ممكن، وذلك في إطار سرعة تسليم الوحدات لحاجزيها.