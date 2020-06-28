شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: شح في أدوات تعقيم المساجد.. وعودة الصلاة كان عيدًا حقيقيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن عودة المساجد أشعرت الجميع بعودة الحياة، والناس كانت في عيد حقيقي، وهي تتجه إلى المسجد، قائلا: «الناس كانت نازلة، وكان هناك يوم عيد بحب وابتهاج، وهناك من ذبح الذبائح أمام المساجد».

وأضاف «جمعة»، خلال اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب، اليوم الأحد: «هذا يؤكد أننا بلد محبة للأديان ولرسول الله ولأولياء الله في كل الأماكن، سواء القرى أو النجوع أو المدن».

وتابع: «عملية تعقيم المساجد كانت مبهرة، وتم تطبيق قواعد المسافات الآمنة والتباعد الاجتماعي باحترافية عالية جدًا».

وقال «جمعة»: «بذلنا جهودًا وكنا نفكر في التزام الناس وقضية الوعي، وستساهم المساجد في تفعيل زيادة الوعي»، مضيفًا: «واجهنا في بعض الوقت (شُحٌّ) في بعض أدوات التعقيم وتجاوزنا عنها وقدم بعض الأهالي التبرعات أيضًا».