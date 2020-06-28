شكرا لقرائتكم خبر عن عضو «الأطباء» يقترح تشكيل لجنة نقابية وزارية لحل الأزمة مع «الصحة»: «لسنا حزب معارض» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أبوبكر القاضي، عضو النقابة العامة للأطباء، إن هناك حلقة مفقودة بين النقابة ووزارة الصحة هذه الأيام، مشيرًا إلى أنه «نجد أزمات بين نقابة الأطباء والوزارة بالرغم أن الهدف واحد وهو الرعاية الصحية للمواطن المصري والحفاظ على الاطباء المصريين.

وأضاف «القاضي» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الأحد، أن «النقابة ومجلسها سواء العامة أو الفرعيات هي الممثل الرسمي والشرعي للأطباء وذلك بنص الدستور والقانون وتحت مظلة الدولة المصرية، ولها الحق كنقابة مهنية الدفاع والمطالبة بحقوق الأطباء ورفض التجاوز في حقهم وهي نقابة مهنية فقط وليس حزب معارضة، ولا يزيد عن ذلك».

وتابع: «هناك من يصطاد في المياه العكرة، ويريد أن يختلط على الناس الأمر ويصور النقابة على أنها في معارضة على طول الخط واستغلال بعد القنوات المعادية للدولة بيانات النقابة من سوشيال ميديا، وبثها دون إذن النقابة، وقد نشرت النقابة بيان بذلك»، مؤكدًا أن «أي نقاش وحل مشاكل لا يجمع أطرافها جلسة وجه لوجه لا تحل وتحول إلى بيانات ومخاطبات ورفض ونقد وتخوين ومزايدات هناك لجنة وزارية بالنقابة مكونة من ٥ أعضاء».

واقترح عضو المجلس «ضم عدد من الوزارة لتلك اللجنة وتسمي لجنة نقابية وزارية أو العكس، وتكون منوطة لمناقشة مشاكل الأطباء، ومطالبتهم والوصول إلى حلول وسطية بين الطرفين، وتعقد بشكل دوري شهريًا، وبذلك ننهي شكل النقاش والمطالب عن طريق البيانات والمخاطبات، ونحرم المخربين من استغلال الأزمات لمصالحهم، ونحمي النقابة والأطباء من أن تخرج قضيتهم عن إطار المهنية فقط».