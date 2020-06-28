خرو ج 25 حالة بـ «عزل الباجور».. وارتفاع عدد المتعافين من «كورونا» لـ 1135 بالمنوفية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت مستشفى عزل الباجور بمحافظة المنوفية شفاء وخروج 25 مصابا بفيروس كورونا، ما بين شفاء تام وتحسن. قال الدكتور نصيف الحفناوي، وكيل صحة المنوفية، إن إجمالي حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا داخل المستشفيات المخصصة للعزل بالمحافظة بلغ ١١٣٥ حالة و٤٦٢ حالة تحسن، مشيرا إلى استمرار الأطقم الطبية في تقديم أقصى درجات الرعاية للمرضى. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 63,923

تعافي 17,140

وفيات 2,708

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