شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب عدم ارتداء الكمامة في العمل.. رئيس جامعة بني سويف يحيل موظفين للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأحد، موظفين للتحقيق، وذلك لعدم إتباعهم الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وعوامل السلامة والصحة المهنية وعدم ارتداء الكمامات أثناء سير العمل.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمتابعة انضباط العمل الإداري، حيث تابع كافة إجراءات التزام العاملين بالتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا على عدم السماح بالتعامل مع الأفراد المترددين على الجامعة بدون ارتداء الكمامة وقياس درجة الحرارة لكافة الأفراد قبل الدخول إلى حرم الجامعة وذلك بعد قرار رئيس الجامعة باستئناف العمل بالجامعة بكامل طاقتها اعتبارًا من اليوم الأحد.

وأكد على ضرورة الانضباط في مواعيد الحضور والانصراف وعدم الغياب دون عذر منطقي.

واختتم رئيس جامعة بني سويف جولته بتفقد مبنى إدارة السيارات، وشدد على ضرورة مواصلة التعقيم والتطهير المستمر، وذلك حرصًا على سلامة المترددين وكإجراء احترازي لمكافحة انتشار فيروس «كورونا» في إطار تنفيذ خطة الدولة الوقائية، مؤكدًا أن متابعة التزام كافة جمهور الجامعة بالإجراءات الاحترازية سوف تكون على مدار الساعة، ومشددًا على اتخاذ الإجراء القانوني لمخالفة تلك الاشتراطات.