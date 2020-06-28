الأمن الاقتصادي يضبط 1002 قضية ظواهر سلبية داخل القطارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 1002 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

وفي مجال متابعتها للأسواق، نجحت الحملات في ضبط 1204 قضية تموينية متنوعة (غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.