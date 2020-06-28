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تفاصيل ضبط عصابة سرقة بطاريات السيارات بالنزهة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة بطاريات السيارات بدائرة قسم شرطة النزهة.

تمكن المقدم محمد جهاد سلطان، رئيس مباحث قسم شرطة النزهة، والنقيب معتز موسى، معاون المباحث، أثناء المرور بشارع جسر السويس بدائرة القسم من ضبط عاطلين لهما معلومات جنائية حال إستقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما وعُثر بحوزتهما على2 بطارية سيارة مجهولة المصدر، "بنسة، 2مفتاح بيبه.

وبمناقشتهما أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة البطاريات من داخل السيارات بإستخدام السيارة والأدوات المضبوطة بحوزتهما، وإعترفا بأن البطاريتين المضبوطتين بحوزتهما من متحصلات واقعتى سرقة، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله العقيد صلاح البيلي، نائب المأمور، إلى النيابة العامة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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