تفاصيل ضبط عصابة سرقة بطاريات السيارات بالنزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:
تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة بطاريات السيارات بدائرة قسم شرطة النزهة.
تمكن المقدم محمد جهاد سلطان، رئيس مباحث قسم شرطة النزهة، والنقيب معتز موسى، معاون المباحث، أثناء المرور بشارع جسر السويس بدائرة القسم من ضبط عاطلين لهما معلومات جنائية حال إستقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما وعُثر بحوزتهما على2 بطارية سيارة مجهولة المصدر، "بنسة، 2مفتاح بيبه.
وبمناقشتهما أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة البطاريات من داخل السيارات بإستخدام السيارة والأدوات المضبوطة بحوزتهما، وإعترفا بأن البطاريتين المضبوطتين بحوزتهما من متحصلات واقعتى سرقة، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات.
تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله العقيد صلاح البيلي، نائب المأمور، إلى النيابة العامة.
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