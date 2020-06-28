ضبط شخصين يديران مصنع ومخزن دهانات بدون ترخيص في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: تمكنت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مالك مصنع دهانات – مسئول عن مخزن دهانات وكيماويات) بدائرتي قسمي شرطة (المرج – عابدين) لادارتهما للمصنع والمخزن بدون ترخيص وحيازتهما لكمية من الدهانات والمواد مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة. عُثر بداخل المصنع والمخزن على (8 طن تكسيات أسمنتية ملونة، 6,250 طن كربونات كالسيوم، 6 طن بودرة خشنة، 4 طن أسمنت أبيض، 1,500 طن معجون، 140 كيلو قطيفة بني،3000 عبوة فارغة، 6 ماكينة تصنيع، 2,725 طن بويات " صبغة أخشاب ، بودر ثلج"). بمواجهة المتهمين اعترفا بإدارتهما للمصنع والمخزن بدون ترخيص وحيازتهما للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة . تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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