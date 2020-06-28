الداخلية تنفي وجود تجمعات أمام لجان امتحانات الثانوية العامة بالمعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: نفى مركز الإعلام الأمني لوزارة الداخلية، صحة ما تداوله أحد المواقع الإخبارية بشأن وجود تجمعات أمام إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بمنطقة المعادي بالقاهرة. يذكر أنه يؤدي نحو 653 ألف طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٠ موزعين على ٣٣١٣ لجنة على مستوى الجمهورية، ويشارك في الامتحانات هذا العام 168 ألف مراقب وملاحظ، ويتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة في 49 كنترولا، ويشارك في أعمال تصحيح الامتحانات 33434 مصححا.

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