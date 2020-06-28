نائبة المنطقة الجنوبية: الانتهاء من تركيب محولات الكهرباء بمشروع ورش العين السخنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
أعلنت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، مراجعة أعمال التشطيبات النهائية الجارية والانتهاء من تركيب محولات الكهرباء بمشروع ورش العين السخنة نهاية شارع الخمسين ضمن التشطيبات النهائية لنقل الورش بها.
كما تم أيضا شن حملات لإزالة الإشغالات والقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين والتصدي للإشغالات التي تعوق سير المارة والسيارات.
وشملت الحملات رفع وإزالة إشغالات من شارع السعادة وأشجار دارنا وأمام مدرسة شجرة الدر الابتدائية بميدان صقر قريش وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحي.
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