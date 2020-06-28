اليوم.. وصول 7 رحلات طيران تقل 1070 عاملا مصريا من العالقين بالكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا، اليوم الأحد، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان اليوم، كشف التقرير، أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 19 رحلة طيران تحمل على متنها 3130 راكبا إلى مطارات 4 دول: مصر ، والهند، والفلبين، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلى مصر 7 رحلات تقل 1070 عاملا من العالقين.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ7 ستصل إلى مطاري (القاهرة وسوهاج)، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، كشف فيه أنه تقرر تسيير 7 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الأحد، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، على متنها جميعا 1070عاملا وجاءت كالتالي:

- الرحلة الأولى، على الكويتية رقم 1645 قيام من مطار الكويت الساعة 7.05 وعلى متنها 145 عاملا وتصل مطار سوهاج.

- الرحلة الثانية، على العربية - مصر رقم 210 وتغادر الكويت 13.05 وعلى متنها 145 عاملا وتصل إلى مطار سوهاج.

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- الرحلة الثالثة، على النيل رحلة رقم 6888 قيام من الكويت 14.00 وعلى متنها 145 عاملا، وصول مطار القاهرة.

- الرحلة الرابعة، الكويتية رقم 1543 قيام من الكويت 14.15علي متنها 200 عامل وتصل لمطار القاهرة.

- الرحلة الخامسة، على الجزيرة رحلة 1733 قيام من الكويت 17.05 وتصل مطار القاهرة، وعلى متنها 145 عاملا.

- الرحلة السادسة، على طيران فلاي الجزيرة رقم 1713 قيام من الكويت 20.05 وتصل مطار سوهاج وعلى متنها 145 عاملا.

- الرحلة السابعة، طيران النيل رقم 6890 قيام من الكويت 21.00 وصول مطار القاهرة وعلى متنها 145 عاملا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.