819 راكبا من جنسيات مختلفة يغادرون القاهرة علي 6 رحلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد، 6 رحلات استثنائية لنقل 819 راكبا من جنسيات مختلفة إلى الأردن، والخرطوم، وإيطاليا، بالإضافة إلى حاملي الإقامات، الذين كانوا عالقين منذ تعليق رحلات الطيران بسبب فيروس كورونا.

قالت مصادر بالمطار، إن شركة إير كايرو نظمت 3 رحلات استثنائية إلى الأردن لنقل 522 راكبا، ورحلة لشركة بدر للطيران لنقل 120 راكب إلي الخرطوم، كما نظمت شركة مصر للطيران رحلة إلى ميلانو الإيطالية تقل 132 راكبا، ونظمت الخطوط الجوية الإيطالية رحلة لنقل 45 راكبا إلى إيطاليا.

جدير بالذكر أن وزير الطيران المدني الطيار محمد منار، أعلن استئناف حركة الطيران بجميع المطارات المصرية اعتبارا من أول يوليو المقبل، وذلك وفقا لضوابط وإجراءات وقائية واحترازية محددة تنفذها الدولة المصرية بالمطارات.