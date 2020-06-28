أخبار مصر | "شباب الصحفيين" إلى خيري وشيرين: "اطردوا منى مينا مش هتنفعكم.. فضيحتكم على كل لسان"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "شباب الصحفيين" إلى خيري وشيرين: "اطردوا منى مينا مش هتنفعكم.. فضيحتكم على كل لسان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت جبهة شباب الصحفيين، هجومها على نقيب الأطباء قائلة: "يا دكتور حسين خيري يا اللي أنت نقيب الأطباء.. أتمشى برجلك الكريمة وشوف الدولة بتعمل إيه عشان تستورد كل المعدات الوقائية اللى الأطقم الطبية بتحتاجها عشان شغلها وبتعمل أيه برضوا الدولة فى الجمارك عشان تخلص إجراءات الحاجات دي.. هو ده برضوا مش من ضمن شغل سعادتك".

وأكدت الجبهة: "يا دكتورة شيرين غالب حاولى تتشطرى شوية على المستشفيات الخاصة وأتكلمى عنها وعن جشعها.. بدل ما كل تركيزك على وزارة الصحة.. هو ده برضوا مش المفروض من إختصاصاتك.. لكن الإجابة معروفة طبعًا هي ماتقدرشى تقرب من هناك".

من جهته، قال هيثم طوالة رئيس الجبهة: "على فكرة يا دكتور حسين ويا دكتورة شيرين إنتخابات النقابة اللى جايه لسه بدري عشان تبتدوا تشتغلوا عليها من دلوقتي.. فركزوا الله يرضى عليكوا أنكوا تعملوا حاجة لبلدكوا أو لصالح الأطباء اللي استأمنوكم على مصالحهم".

وأضاف طوالة، في تصريحات صحفية: "خلوا بالكوا الناس إبتدت تدور بجدية على الزلة اللى منى مينا مسكاها عليكوا واللى إنتوا بسيبها سايبنها مبرطعة فى النقابة على حسها.. وخلوا بالكوا إن لما الناس تعرف إيه الزلة دي سيرتكوا هاتبقى على كل لسان واللي مايشتري يتفرج فاحسن ليكوا الفظوا منى ميناعشان دي مش هاتنفعكوا".