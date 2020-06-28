أخبار مصر | رحلات بحرية على خط "نويبع-العقبة" لنقل المصريين من الأردن

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر رحلات بحرية على خط "نويبع-العقبة" لنقل المصريين من الأردن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت وزارة النقل في بيان لها اليوم الأحد، أنه تقرر تسيير رحلات بحرية للعبارة ايلة التابعة لشركة الجسر العربي على الخط الملاحي (نويبع العقبة) للركاب فقط من اتجاه واحد (العقبة نويبع) لنقل المصريين العائدين من المملكة الأردنية بمعدل 4 رحلات أسبوعيا بدءًا من 29 يونيو.
وجاء ذلك بعد توقف حركة الركاب بين الجانبين المصري والأردني نظرا للإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا والتي يتبعها الجانبين، وذلك في إطار التعاون والتنسيق الدائم والمستمر بين الجانبين المصري والأردني.
ووجه وزير النقل، قيادات هيئة موانئ البحر الأحمر بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء وشركة الجسر العربي وأعضاء المجتمع المينائى لتقديم كافة التسهيلات وسرعة انهاء الاجراءات مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والاشتراطات الصحية الصادرة من وزارة الصحة وتوفير كادر طبى وعيادة طبية على متن السفينة وتعقيم الركاب والأمتعة والسيارات وكذلك تعقيم العبارة وتجهيزها قبل كل رحلة.
كما تم عقد اجتماع مع أعضاء المجتمع المينائي بميناء نويبع البحري لبحث إجراءات استقبال العائدين وسرعة إنهاء إجراءات الجوازات والإجراءات الجمركية ونقل أي حالة إيجابية بسيارات مجهزة لأماكن العزل المخصصة من وزارة الصحة وقيام مندوب من محافظة جنوب سيناء بالتنسيق مع ادارة المرور بالمحافظة لخروج اتوبيسات الركاب وتسهيل مرورها.
تطورات كورونا بمصر
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 403 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 17140 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 18658 حالة، من ضمنهم الـ 17140 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 88 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 63923 حالة من ضمنهم 17140 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2708 حالات وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وقامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".