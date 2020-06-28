أخبار مصر | رحلات بحرية على خط "نويبع-العقبة" لنقل المصريين من الأردن

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر رحلات بحرية على خط "نويبع-العقبة" لنقل المصريين من الأردن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة النقل في بيان لها اليوم الأحد، أنه تقرر تسيير رحلات بحرية للعبارة ايلة التابعة لشركة الجسر العربي على الخط الملاحي (نويبع العقبة) للركاب فقط من اتجاه واحد (العقبة نويبع) لنقل المصريين العائدين من المملكة الأردنية بمعدل 4 رحلات أسبوعيا بدءًا من 29 يونيو.

وجاء ذلك بعد توقف حركة الركاب بين الجانبين المصري والأردني نظرا للإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا والتي يتبعها الجانبين، وذلك في إطار التعاون والتنسيق الدائم والمستمر بين الجانبين المصري والأردني.

ووجه وزير النقل، قيادات هيئة موانئ البحر الأحمر بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء وشركة الجسر العربي وأعضاء المجتمع المينائى لتقديم كافة التسهيلات وسرعة انهاء الاجراءات مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والاشتراطات الصحية الصادرة من وزارة الصحة وتوفير كادر طبى وعيادة طبية على متن السفينة وتعقيم الركاب والأمتعة والسيارات وكذلك تعقيم العبارة وتجهيزها قبل كل رحلة.

كما تم عقد اجتماع مع أعضاء المجتمع المينائي بميناء نويبع البحري لبحث إجراءات استقبال العائدين وسرعة إنهاء إجراءات الجوازات والإجراءات الجمركية ونقل أي حالة إيجابية بسيارات مجهزة لأماكن العزل المخصصة من وزارة الصحة وقيام مندوب من محافظة جنوب سيناء بالتنسيق مع ادارة المرور بالمحافظة لخروج اتوبيسات الركاب وتسهيل مرورها.