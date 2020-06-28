أخبار مصر | المنشآت السياحية: توفير الدعم للمطاعم والكافتيريات ولم نرصد مخالفات حتى الآن

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر المنشآت السياحية: توفير الدعم للمطاعم والكافتيريات ولم نرصد مخالفات حتى الآن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت السياحية، في بيان صحفي، بمناسبة بدء التشغيل الفعلي للمطاعم السياحية وفي أعقاب انتهاء اليوم الأول من التشغيل: إن الغرفة، تسخر كافة إمكاناتها في تقديم الدعم الفني واللوجستي للمطاعم والكافتيريات الراغبة في الانضمام لقائمة التشغيل التدريجي الجزئي والذي حددته الحكومة بنسبة 25 % من حجم الطافة الاستعابية للمطاعم والكافتيريات كمرحلة أولى من التشغيل.

وأشار إلى أن اللجان المعنية بالتفتيش والمراقبة والمعاينة للمطاعم والكافتيريات التي تقدمت للغرفة بطلب للتشغيل الجزئي وخضوعها لكافة الضوابط والمعايير المقررة من وزارة السياحة، لم ترصد أية حالات غير مطابقة لما أقرته الاشتراطات الخاصة بالتشغيل، والالتزام الكامل من قبل المطاعم والكافتيريات السياحية.

وأضاف، أن هناك 5 لجان مازالت تتولى القيام بأعمال المرور على المطاعم والكافتيريات، تضم عناصر من أكفأ العاملين بوزارة السياحة "المفتشين" يرافقهم مندوبين من الغرفة، حيث يقومون بالموافقة على التشغيل بعد التأكد من توفيق أوضاع المنشأة طبقًا للقواعد المنظمة للتشغيل، على أن يتم منح المنشأة المجازة شهادة السلامة الصحية بعد اعتمادها وتوقيعها وختمها من وزارة السياحة والآثار، وغرفة المنشآت السياحية.

وأوضح رئيس غرفة المنشآت السياحية، أنه تم تكليف رؤساء الغرف الفرعية في المحافظات السياحية والمندوبين بها في متابعة لجان المعاينة وفحص المطاعم والكافتيريات بهذه المناطق وكتابة تقارير يومية بما يتم الموافقة على تشغيلها من المطاعم والكافتيريات لحين الانتهاء من اعتماد شهادات السلامة الصحية وإرسالها لهم.

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وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بالإجراءات التي سيبدأ العمل بأحكامها اعتبارًا من اليوم السبت، ولحين إشعار آخر، في إطار خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا المُستجد _كوفيد - 19)، مع خضوع جميع الإجراءات للمتابعة لتقدير الموقف.

وفيما يلي نستعرض تلك الإجراءات المهمة:

(إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين بأنحاء الجمهورية على جميع الطرق - تستقبل المساجد المُصلين لأداء الشعائر الدينية عدا الجمعة - فتح الكنائس لممارسة الطقوس كافة، ما عدا الصلوات الرئيسية الجماعية - فتح بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم والمحال من 6 صباحًا حتى 10 مساءً - عدم تقديم "الشيشة" بالمقاهي والإلتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة - السماح للمحال التجارية والحرفية باستقبال الجمهور من 6 صباحًا حتى 9 مساءً - تعمل المخابز والبقالة ومحال الخضراوات والفاكهة واللحوم على مدار الـ 24 ساعة - فتح الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية من 6 صباحًا حتى 9 مساءً).

وتتضمن القرارات: (زيادة نسبة الإشغال بصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية عن 25% من الطاقة الاستيعابية - يُسمح بإستقبال الجمهور في دور الثقافة والسينما والمسارح بنسبة لاتزيد عن 25% من طاقتها - استمرار غلق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة - منع الفعاليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين مثل الحفلات الفنية والاحتفالات الشعبية - يستمر تعليق تواجد الطلاب لتلقي العلم بمقار المدارس والمعاهد والجامعات أيًا كان نوعها - تحدد السلطة المختصة موعد إعادة تشغيل حضانات الأطفال والضوابط اللازمة لذلك - توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من 12 منتصف الليل حتى 4 صباحًا).