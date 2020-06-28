أخبار مصر | عاجل.. إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الأحد، عن بشرى سارة للعاملين بالقطاع الخاص على مستوى الجمهورية.

وكشفت الوزارة، في بيان صحفي، عن اعتبار 30 يونيو إجازة للعاملين بالقطاع الخاص، بعد التوافق مع ممثلى أصحاب الأعمال، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، تحقيقا لمبدأ المساواة بين كافة العاملين بالدولة.

وأصدرت الوزارة ، منشورًا لمديريات القوى العاملة في المحافظات، باعتبار بعد غد الثلاثاء إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003.

وقال وزير القوى العاملة: إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.