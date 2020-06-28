أخبار مصر | برلمانية: ثورة 30 يوليو نهاية عصر مستبد أطاح بمقدرات وخيرات الدولة

قالت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضوة مجلس النواب: إن ثورة 30 يونيو كانت نهاية لعصر مستبد أراد الإطاحة بمقدرات ومكتسبات وخيرات الدولة المصرية لتحقيق المصالح الخاصة بالجماعات الإرهابية، موجه التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري بمناسبة الذكري السابعة لـ 30 يونيو.

وأوضحت في بيان اليوم الأحد، أن الدولة المصرية شهدت طفرة جذرية بعد ثورة 30 يونيو، فكافة القطاعات تعرضت للتآكل والانهيار بسبب السياسات والإدارة الفاشية التي احتلها جماعة الإخوان الإرهابية التي عملت على تفتيت البنية التحتية للدولة وسعيهم لتحويلها لأرض خراب.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن عهد الرئيس السيسي حقق للدولة المصرية مزيد من الإنجازات شملت كافة القطاعات بالدولة، فضلا عن النهوض بالاقتصاد القومي وتحقيق أعلى معدلات الازدهار.

تطورات كورونا بمصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 403 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 17140 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 18658 حالة، من ضمنهم الـ 17140 متعافيًا.

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وأضاف أنه تم تسجيل 1168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 88 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 63923 حالة من ضمنهم 17140 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2708 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وقامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".