أخبار مصر | "أمهات مصر": سؤال الديناميكا الخطأ أهدر الوقت على الطلاب ويجب تعويضهم

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "أمهات مصر": سؤال الديناميكا الخطأ أهدر الوقت على الطلاب ويجب تعويضهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استنكرت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، تضمين امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" لطلاب الثانوية العامة (علمي رياضة)، سؤال اختياري لا توجد بينهم الإجابة الصحيحة، ما أدى إلى إلغاء السؤال، وفتح تحقيق من قبل الوزارة مع واضعي الامتحان.
وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن عدد من أولياء الأمور كشفوا عن إلغاء السؤال قبل انتهاء فترة الامتحانات بـ20 دقيقة داخل بعض اللجان، الأمر الذي أهدر وقت كبير من الطلاب في محاولة منهم للإجابة على السؤال، الذي لا يوجد له إجابة صحيحة، مطالبين بتعويض الطلاب بطريقة عادلة في توزيع الدرجات.
وأوضحت أنه بالنسبة لمستوى الامتحان، لم يتلقى اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، أي شكاوى بخصوص مستوى سهولة أو صعوبة الامتحان، ما يأكد أنه جاء في مستوى الطالب المتوسط.
وقالت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم، في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، إنه يتم التحقيق في شكاوى طلاب الثانوية العامة "علمي رياضة"، بشأن إلغاء سؤال من امتحان الديناميكا، اليوم الأحد.
وأوضحت المصادر، أن الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة، سيُحقق في ذلك الأمر، بعد عقد اجتماع مع واضعي الامتحان، وإيجاد حل مُرضي للطلاب.
وقال الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه سيعقد اجتماعا مع الهيئة الفنية لواضعي امتحان الديناميكا، وإذا ثبت أن سبب إلغاء السؤال في اللجان اليوم هو أن جميع الاختيارات خاطئة سيحصل الطالب على درجة السؤال كاملة.
وأضاف حجازي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "متقلقوش كل طالب هياخد حقه".
كانت امتحانات الثانوية العامة، انطلقت على مستوى الجمهورية يوم 21 من يونيو، بمادة اللغة العربية، وسط انتشار أمني مُكثف من قوات الشرطة خارج اللجان، ومتابعة كاملة من المحافظين كافة، بالتنسيق مع وزارتي التعليم والتنمية المحلية.
وبلغ إجمالي عدد الطلاب 652 ألفا و289، داخل 56 ألف 591 لجنة فرعية، وسيتم استخدام 16 ألفا و575 جهازا لقياس درجة حرارة الطلاب، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد (كوفيد -19).
وأدى الطلاب، امتحان اللغة الإنجليزية يوم الخميس الماضي، حيث أكد الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن الأمور سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.
وأضاف أن غرفة العمليات المركزية اطمأنت - قبل بدء الامتحان - على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان في المحافظات، وتواجد الملاحظين باللجان الساعة السابعة والنصف صباحًا، إلى جانب توفير أدوات التعقيم.
في حين أكد الوزير طارق شوقي، في تصريحات صحفية قبل انطلاق ماراثون الثانوية العامة، توفير 33 مليون كمامة لطلاب الثانوية العامة والمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، وكذلك توفير 17 ألف جهاز كاشف للحرارة للكشف على الطلاب قبل الامتحان وبعده، وأيضًا توفير مطهرات للطلاب، عقب التعاقد مع شركات خاصة للتعقيم.
وقال: إن الوزارة اتخذت عددًا من إجراءات التأمين، منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية، ليصبح بحد أقصى (14) طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وفتح عدد إضافي من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة بين المقدرين، وتعديل جدول الامتحانات وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحًا.