أخبار مصر | 100 مليون جنيه لـ 20 ألف عامل غير منتظم بالغربية  

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر 100 مليون جنيه لـ 20 ألف عامل غير منتظم بالغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية، عن تعيين 202 شاب بإحدى منشآت القطاع الخاص، ضمن خطة الدولة للقضاء على البطالة وتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

وأكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن من بين هؤلاء، 15 من ذوى الاحتياجات الخاصة، تم تعيينهم من خلال شهادة القيد "كعب العمل"، فضلا عن استخراج 1000 شهادة قيد.

وأوضح أن المديرية تابعت صرف المنحة التى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للعمالة غير المنتظمة، لنحو 20 ألفاً و64 عامل بإجمالي 100 مليون و32 ألف جنيه، من خلال مكاتب البريد وفروع البنك الزراعي بالغربية، فضلًا عن صرف "منحة مولود" لأحد العاملين المسجلين بإدارة العمالة غير المنتظمة في المديرية.

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تقرير بالإنجازات

وأكد فتحي دسوقي مدير المديرية بالغربية، في تقريره للوزير عن إنجازات مايو الماضي، منح 723 ترخيص مزاولة الحرفة، ونفس العدد شهادة قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين.

وقال: إنه تم التفتيش من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية 1326 منشأة لمتابعة ومراقبة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية في هذا الخصوص، تم خلالها غلق 6 منشآت في نطاق المحلة الكبرى وطنطا لإكتشاف بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا، وفرض الحظر على العاملين بها ومنحهم إجازات، لافتًا إلى تلقي 7 شكاوى فردية، تم بحثها وتسويتها.