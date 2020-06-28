أخبار مصر | طائرات ورقية وأسراب حمام.. تفاصيل احتفال وزارة الرياضة بذكرى "30 يونيو"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر طائرات ورقية وأسراب حمام.. تفاصيل احتفال وزارة الرياضة بذكرى "30 يونيو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن تنظيم مهرجان الطائرات الورقية بمركز شباب الأسمرات، وجميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، تحت شعار "ارفع رأسك فوق"، يوم الثلاثاء المقبل، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، وعودة النشاط الرياضي.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد: إن هواية الطائرات الورقية انتشر بشكل مميز خلال الفترة الماضية بجميع المحافظات، بطرق ممارسة خاطئة تعرض حياة ممارسيها للخطر، ما دفع "الشباب والرياضة" لتنظيم احتفالات الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو، لجميع أفراد الأسرة المصرية، شريكة الوعي والكفاح في استعادة الدولة إلى بر الأمان وتصحيح المسار.

طائرات ورقية

وتشارك الأسرة المصرية في الاحتفال بطائرة ورقية تحمل علم مصر، وفي أماكن مناسبة للممارسة بمراكز شباب مصر يتعرف خلالها النشء والشباب على معايير الأمن والسلامة في ممارسة تلك الهواية وبشكل منظم واحترازي.

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ويبدأ مهرجان "ارفع رأسك فوق" في تمام الساعة الخامسة عصر الثلاثاء، كما يتضمن الاحتفال مشاركة مجموعات الكشافة المصرية بالموسيقى النحاسية الكشفية، وأسراب الحمام في رسالة سلام للعالم لما وصلت إليه الدولة المصرية من رخاء ونمو.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بالإجراءات التي سيبدأ العمل بأحكامها اعتبارًا من أمس السبت ولحين إشعار آخر، في إطار خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا المُستجد _كوفيد - 19)، مع خضوع جميع الإجراءات للمتابعة لتقدير الموقف.

وفيما يلي نستعرض تلك الإجراءات المهمة:

(إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين بأنحاء الجمهورية على جميع الطرق - تستقبل المساجد المُصلين لأداء الشعائر الدينية عدا الجمعة - فتح الكنائس لممارسة الطقوس كافة، ما عدا الصلوات الرئيسية الجماعية - فتح بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم والمحال من 6 صباحًا حتى 10 مساءً - عدم تقديم "الشيشة" بالمقاهي والإلتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة - السماح للمحال التجارية والحرفية باستقبال الجمهور من 6 صباحًا حتى 9 مساءً - تعمل المخابز والبقالة ومحال الخضراوات والفاكهة واللحوم على مدار الـ 24 ساعة - فتح الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية من 6 صباحًا حتى 9 مساءً).

وتتضمن القرارات: (زيادة نسبة الإشغال بصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية عن 25% من الطاقة الاستيعابية - يُسمح بإستقبال الجمهور في دور الثقافة والسينما والمسارح بنسبة لاتزيد عن 25% من طاقتها - استمرار غلق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة - منع الفعاليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين مثل الحفلات الفنية والاحتفالات الشعبية - يستمر تعليق تواجد الطلاب لتلقي العلم بمقار المدارس والمعاهد والجامعات أيًا كان نوعها - تحدد السلطة المختصة موعد إعادة تشغيل حضانات الأطفال والضوابط اللازمة لذلك - توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من 12 منتصف الليل حتى 4 صباحًا).