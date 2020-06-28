شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يعود لممارسة مهام عمله من مكتبه بمقر الوزارة.. ويعقد لقاءات مُكثفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، لممارسة مهام منصبه من مكتبه بمقر وزارة الإسكان، وذلك بعد انقضاء فترة العزل المنزلي، وظهور نتيجة التحاليل الخاصة به سلبية من الإصابة بالفيروس.

وعقد «الجزار»، في مكتبه لقاءات مُكثفة مع مسؤولي الوزارة وقيادات القطاعات المختلفة بالوزارة، لمتابعة ملفات العمل بجميع المشروعات التي تنفذها قطاعات الوزارة المختلفة، وكذا استعراض جميع الملفات والمراسلات.

وعند وصول وزير الإسكان لمقر الوزارة، أجرى الكشف بجهاز الحرارة عند دخوله من بوابة الوزارة، واستقبله قيادات الوزارة والعاملون بحفاوة وترحيب، بعودته سالمًا معافى، متمنين له دوام الصحة والعافية، والتوفيق في أداء مهمته في النهوض بالعمران المصري، والمساهمة في التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما تلقى اتصالات عديدة من المسؤولين الحكوميين، والشخصيات العامة، تهنئه بعودته سالمًا لممارسة مهام عمله.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور عاصم الجزار، وخلال فترة العزل المنزلي والتي طبقها على نفسه، كان يعقد اجتماعات يومية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة جميع المشروعات التي تنفذها قطاعات الوزارة، وكذا ترأس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.