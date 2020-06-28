شكرا لقرائتكم خبر عن «التايمز» يدرج «أسيوط» ضمن أفضل جامعات العصر الذهبي على مستوى العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، إدراج موقع التايمز البريطاني لجامعة أسيوط في المركز 201 – إلى 250 بين أفضل جامعات العصر الذهبي على مستوى العالم لعام 2020، وذلك للعام الثالث على التوالي، وهو التصنيف المعنى بتقييم الجامعات العريقة والمنشأة منذ أكثر من 50 عاماً على مستوى العالم.

وأكد «الجمال» في تصريحات صحفية، الأحد، على أهمية إدراج جامعة أسيوط في مكانة متقدمة بين الجامعات العالمية والذي يعكس ما تقوم به من جهد وعمل في توفير بيئة تعليمية وفق أحدث معايير الجودة والتميز وهو ما أنعكس أثره أيضاً فيما يحتله خريجيها من سمعة طيبة على مستوى الجامعات داخل مصر وخارجها، مشيرًا إلى أن تصنيف التايمز يُعد واحداً من أقوى التصنيفات الدولية للجامعات والذي يقوم بتقييم نحو 25 ألف جامعة منتمية إلى أكثر من 44 دولة على مستوى العالم، والذى يصدر عنه أكثر من تصنيف على مدار العام في مجالات مختلفة.

وكشفت الدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس الجامعة لشون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومسئولة ملف تصنيف الجامعة لدى وزارة التعليم العالي أن تصنيف جامعات العصر الذهبي «Golden Age Universities» يُعد واحداً من تصنيفات التايمز والمعنية بتقييم الجامعات التي مر على إنشائها أكثر من 50 عاماً وأقل من 75 عاماً وذلك وفقاً لبعض المعايير والمرتبطة بالبيئة التعليمية، والمكانة العلمية والبحثية، والاستشهاد البحثي، والنظرة العامة الدولية للجامعة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والحركة البحثية.