شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 20 حالة جديدة من كورونا بـ«عزل بنها التعليمي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة أمنية محمود خليفة، مدير مستشفى بنها التعليمي، اليوم الأحد، تعافي وخروج 20 حالة من المستشفى من مصابي فيروس كورونا المستجد، وتوجهوا إلى منازلهم لاستكمال المرحلة الثانية من العلاج طبقا للبروتوكول المتبع مع حالات التعافي.

وأضافت «خليفة» أن المستشفى مستمرة في تقديم كافة الخدمات الطبية والتدخلات الجراحية لقطاع عريض من مصابي كورونا بمحافظة القليوبية، بالإضافة إلى جلسات الغسيل الكلوي وجميع هذه الخدمات تقدم بالمجان.

وأوضحت أن عدد حالات التعافي من فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 86 حالة منذ تحويل المستشفى كمقر لاستقبال الحالات المصابة بالفيروس حتى الآن.