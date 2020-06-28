شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس مائل للحرارة الإثنين.. والقاهرة 35 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الإثنين، طقسا مائلا للحرارة على القاهرة والوجه البحري، معتدلا على السواحل الشمالية، حارا على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والطقس ليلاً لطيف على كل الأنحاء معتدل على جنوب الصعيد.

وهناك شبورة مائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الشمالية، نشطة على جنوب سيناء وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

ويشير الخبراء إلى أن غرب البلاد يتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما تتأثر القاهرة وباقي الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى فتكون على القاهرة والوجه البحري (80 – 35)، السواحل الشمالية (85– 45)، شمال الصعيد (65– 25)، وجنوب الصعيد (35 – 18).

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى، فتكون: القاهرة «35 – 22»، الإسكندرية «29 – 22»، قنا «40- 26»، الأقصر «40– 27»، أسوان «41 – 27».

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