شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعاطي»: مُهلة لتسوية مخالفات «الري الحديث» حتى 30 يونيو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الأحد، اجتماعًا مع القيادات التنفيذية بالوزارة والسادة رؤساء الإدارات المركزية بالمحافظات بالوجهين البحري والقبلي التابعين للمصالح والهيئات والقطاعات المختلفة عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» وذلك في إطار متابعة أعمال أجهزة الوزارة والموقف التنفيذي لمشروع تأهيل الترع، والتحول للري الحديث، واستعراض ما تم اتخاذه من إجراءات في ضوء خلال موسم أقصى الاحتياجات الحالي .

ووجه عبدالعاطي رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات بضرورة المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي لمشروع تأهيل وتبطين الترع واستكمال اعداد عقود الطرح والاسناد وتحديد الاطوال والمواقع المستهدفة بالمحافظات، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من تأهيل وتبطين الترع المتعبة، مشددًا على ضرورة مراعاة أن تتضمن أعمال تأهيل الترع عمل تأهيل للمنشآت الصناعية والكباري الموجودة على تلك الترع بما يضمن رفع كفاءة شبكة الترع بمنشآتها.

كما أكد الدكتور عبدالعاطي على أهمية إعداد نموذج متكامل لتنفيذ مشروعات ( تأهيل الترع والتحول للري الحديث وتدوير القمامة بالتنسيق مع المحليات ووجه عبدالعاطي بالعمل على وضع الآليات التي تسمح بإتاحة الفرصة لصغار المقاولين للمشاركة في تنفيذ مشروع تأهيل وتبطين الترع وبحث تلك الآيات وتيسيرها بخصوص وجود سابقة أعمال .

وتجدر الإشارة إلى أنه لا توجد شكاوي تُذكر بخصوص توفير المياه خلال موسم اقصى الاحتياجات الجاري ويتم توفير المياه بالكمية والنوعية والتوقيت اللازم ويتم توزيع المياه طبقا للبرامج الموضوعة ويتم عمل المناوبات اللازمة .

ووجه عبدالعاطي بالسير قدماً في تطبيق برنامج التحول للري الحديث، وأن المهلة المقررة تنتهي في 30/6/2021 يطبق بعدها غرامة تبديد مياه للأراضي المخالفة لكي تتحول للري حديث.

وطالب الدكتور عبدالعاطي بتكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان مرور وتفتيش مركزية وأيضاً لجان على مستوى كل محافظة، فضلا عن اتخاذ إجراءات فورية من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية حيال مواجهة التعديات في مهدها وإرسال كافة محاضر المخالفات وقرارات الإزالة إلى النيابات العسكرية لاتخاذ اللازم بشأنها ويعرض تقرير شهري بموقف تنفيذ الإزالات بكل جهة.

وأكد الدكتور عبدالعاطي على ضرورة المتابعة المستمرة لزراعات الأرز وتحرير محاضر مخالفات تبديد المياه للمخالف منها، كما أكد على استمرار مصلحة الميكانيكا والكهرباء بمتابعة جاهزية المحطات وموقف المعطل منها وموقف الانتهاء من إجراء العمرات اللازمة لها وتوفير قطع الغيار وإنهاء أعمال الصيانة اللازمة للمحطات .

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وفى ضوء الاجراءات الاحترازية المتخذة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، أكد عبدالعاطى تطبيق الاجراءات المحددة مسبقاً والمتعلقة بتخفيض إعداد القوة البشرية سواء بالوحدات الإدارية أو بالمواقع واتباع كافة سبل الأمن والسلامة.