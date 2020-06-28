شكرا لقرائتكم خبر عن «أمهات مصر»: سؤال الديناميكا الخطأ أهدر الوقت على الطلاب.. ويجب تعويضهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استنكرت حملة «اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم»، اليوم الأحد، تضمين امتحان مادة الرياضيات التطبيقية «الديناميكا» لطلاب الثانوية العامة علمي رياضة، سؤال إختياري لا توجد بينهم الإجابة الصحيحة، وهو ما أدى إلى إلغاء السؤال، وفتح تحقيق من قبل الوزارة مع واضعي الإمتحان.

وقالت عبير أحمد، مؤسس الحملة، في تصريحات صحفية، الأحد، إن عدد من أولياء الأمور كشفوا أنه تم إلغاء السؤال قبل انتهاء فترة الامتحانات بعشرين دقيقة في بعض اللجان، الأمر الذي أهدر وقت كبير من الطلاب في محاولة منهم للإجابة على السؤال، الذي لا يوجد له إجابة صحيحة، مطالبين بتعويض الطلاب بطريقة عادلة في توزيع الدرجات.

وأوضحت «أحمد»، أنه بالنسبة لمستوى الامتحان، لم يتلقى اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم أي شكاوى بخصوص مستوى سهولة أو صعوبة الامتحان، وهو ما يأكد أنه جاء في مستوى الطالب المتوسط.