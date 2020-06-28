شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد نتيجة العينة العشوائية لامتحان اللغة العربية للثانوية العامة بنجاح 95.4% والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة اللغة العربية بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2019/2020 (الدور الأول).
وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين، رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة العربية، البالغ عددها 23 ألفًا و714 ورقة، أسفرت عن نجاح 22621 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح 95.4%.
وأضاف «حجازي» أن 112 طالبًا وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية، مقسمين كالتالي: 91 طالبا وطالبة من المدارس الرسمية، 5 طلاب مدارس بمصروفات، 16 طالبا وطالبة منازل، كما حصل 6606 طلاب وطالبات (بنسبة 29.20% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100%، وحصل 5598 طالبًا وطالبة (بنسبة 24.75% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 4927 طالبًا وطالبة (بنسبة 21.78% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.
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