شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: عودة أكثر من 50% من العاملين بالمصالح الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، الأحد، منشورًا إلى رؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات والخدمات بالمحافظة ورؤساء مجالس إدارات شركات الكهرباء والمياه والمديرين التنفيذيين لمشروعات المحافظة بالالتزام، يتضمن عودة العاملين بإدارات الديوان العام والوحدات المحلية والمديريات والشركات والمشروعات وكل الجهات التابعة طبقا للاحتياج بما لا يقل عن ٥٠٪ من العاملين لتقديم جميع خدماتها للمواطنين.

وأوضح «آمنة» في تصريحات صحفية، الأحد، أن ذلك يأتى في ضوء التدابير التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والعمل على مواجهه الجائحة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وفق احتياجات وصالح العمل وتنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢٤٦ لسنه 2020.

وأشار إلى أن الفئات المستثناة من العودة هم أصحاب الأمراض المزمنة، السكر والضغط وأمراض الكلي والكبد والقلب والأورام، مع التأكيد على الالتزام بكل التدابير الاحترازية وتوفير الحماية اللازمة للعاملين بكل جهة والمترددين عليها لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وأضاف المحافظ أنه يتم منح الموظف المصاب بغير الأمراض المزمنة إجارة استثنائية بموجب تقرير صادر عن مستشفى حكومى باستحقاقه لهذه الإجازة، وكذلك يمنح المخالط لمصاب بمرض معدٍ إجازة طبقا للمدة التي تحددها الجهة، كما تُمنح السيدة الحامل أو التي ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن 12 سنة إجازة استثنائية، وأيضًا يُمنح الموظف العائد من خارج البلاد إجازة استثنائية لمدة 15 يومًا من تاريخ عودته للبلاد.

وأكد المحافظ أنه يستمر العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 فيما يخص العاملين في المرافق الحيوية أو القطاعات المهمة التي ترتبط بتقديم خدمات للجمهور، مثل خدمات النقل والإسعاف والمستشفيات وخدمات المياه والصرف الصحى والكهرباء والبريد وأعمال الامتحانات.

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