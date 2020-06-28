شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة بالقليوبية: امتحان الديناميكا «صعب وغير مباشر» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اشتكى بعض طلاب الثانوية العامة، شعبة الرياضيات بالقليوبية، اليوم الأحد، من صعوبة امتحان الديناميكا، مؤكدين أن الامتحان طويل جدًا وبه نقاط كثيرة تحتاج لوقت أكثر من الساعتين المخصصتين للإجابة، كما أن الأسئلة جاءت غير مباشرة، وتضمن الامتحان جزئية لم يتم دراستها، ولم تأت ضمن المنهج الذي تم شرحه قبل تعليق الدراسة.
وأكد طلاب لجنة مدرسة حسن أبوبكر بالقناطر الخيرية، أن رئاسة اللجنة أبلغتهم خلال الامتحان بحذف السؤال الخاص بالجزئية، التي لم يتم دراستها بناءً على تعليمات الوزارة، وهو الأمر الذي تسبب في حالة ارتباك دخال اللجنة، مُشيرَا إلى أن الامتحان في مجمله صعب.
يذكر أن طلاب الثانوية العامة بمحافظة القليوبية، أدوا، الأحد، امتحان مادة الديناميكا وسط إجراءات احترازية ووقائية وأمنية مشددة، بالتنسيق بين أجهزة المحافظة التعليمية والأمنية والصحية والمحلية بحضور7109 طالبًا من طلاب شعبة الرياضيات.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
63,923
-
تعافي
17,140
-
وفيات
2,708
كانت هذه تفاصيل خبر طلاب الثانوية العامة بالقليوبية: امتحان الديناميكا «صعب وغير مباشر» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.