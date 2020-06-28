شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة بالقليوبية: امتحان الديناميكا «صعب وغير مباشر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اشتكى بعض طلاب الثانوية العامة، شعبة الرياضيات بالقليوبية، اليوم الأحد، من صعوبة امتحان الديناميكا، مؤكدين أن الامتحان طويل جدًا وبه نقاط كثيرة تحتاج لوقت أكثر من الساعتين المخصصتين للإجابة، كما أن الأسئلة جاءت غير مباشرة، وتضمن الامتحان جزئية لم يتم دراستها، ولم تأت ضمن المنهج الذي تم شرحه قبل تعليق الدراسة.

وأكد طلاب لجنة مدرسة حسن أبوبكر بالقناطر الخيرية، أن رئاسة اللجنة أبلغتهم خلال الامتحان بحذف السؤال الخاص بالجزئية، التي لم يتم دراستها بناءً على تعليمات الوزارة، وهو الأمر الذي تسبب في حالة ارتباك دخال اللجنة، مُشيرَا إلى أن الامتحان في مجمله صعب.

يذكر أن طلاب الثانوية العامة بمحافظة القليوبية، أدوا، الأحد، امتحان مادة الديناميكا وسط إجراءات احترازية ووقائية وأمنية مشددة، بالتنسيق بين أجهزة المحافظة التعليمية والأمنية والصحية والمحلية بحضور7109 طالبًا من طلاب شعبة الرياضيات.