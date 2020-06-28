شكرا لقرائتكم خبر عن مخازن التموين تتسلم السلع المدعمة ضمن مقررات يوليو تمهيدًا لصرفها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت مخازن شركات الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الدخلية، اليوم الأحد، تسلّم السلع المدعمة ضمن مقررات شهر يوليو لصرفها للمواطنين على بطاقات التموين اعتبارًا من أول الشهر المقبل بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات هو 50 جنيهًا لكل فرد، حيث يتم صرف هذه السلع للبقالين ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعيتي ليقوموا بصرفها للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.

ويأتي ذلك في الوقت وجه فيه الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، باستمرار ضخ السلع الغذائية بكل أنواعها، وكذلك منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات أولًا بأول، وكذلك طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 25%.

كما تقوم الشركة القابضة للصناعات العذائية بمد فروع ومخازن الشركات التابعة بالسلع طوال الوقت، وكذلك زيادة المعروض من المنتجات، إضافة إلى استمرار صرف السلع التموينية المدعمة على بطاقات التموين، كما تقوم منافذ وزارة التموين بطرح كيلو اللحوم المجمدة بسعر 63 جنيهًا بجانب توفير كميات كبيرة من الدواجن المجمدة.