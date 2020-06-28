شكرا لقرائتكم خبر عن «مجلس الدولة» يعلن موعد حلف اليمين للمعينين الجدد وضوابط الحضور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حدد مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، مواعيد أداء اليمين القانونية للمندوبين المساعدين، دفعتي 2014 و2015، المعينين بالقرارات الجمهورية رقمي 233، 238 لسنة 2020، والتي صدرت ونشرت بالجريدة الرسمية قبل أيام.

وقال بيان لمجلس الدولة، أن المندوبين دفعة 2014 سيحلفون اليمين القانونية يوم الأحد 5 يوليو المقبل، والمندوبين دفعة 2015 سيحلفون اليمين القانونية خلال يومي الإثنين 6 يوليو من رقم 1 حتى رقم 129 بالقرار الجمهوري المعين به، والثلاثاء 7 يوليو من رقم 130 حتى رقم 258 بالقرار الجمهوري المعين به.

وأضاف البيان، أن مجلس الدولة وضع 5 ضوابط صارمة للحضور وهي:

- أن يكون الحضور بالزي الرسمي في تمام الساعة التاسعة صباحا لمقر المجلس الرئيسي بالدقي.

- يتعين على الذين يعملون في أي جهة تحديد موقفهم منها النهائي قبل حلف اليمين.

- لا يجوز حضور أي مرافق إلا بموافقة كتابية مسبقة.

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- الالتزام الكامل بالإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية التي سبق واتخذها المجلس في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.